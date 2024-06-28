Россия ждет от ООН оценки удара по Севастополю, заявил Колокольцев
Колокольцев: Россия ждет от ООН оценки удара ATACMS по Севастополю
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
ООН, 28 июн — РИА Новости. Россия ждет от ООН "четкой, принципиальной и взвешенной" оценки украинского удара ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
"Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряженными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе", — сказал министр журналистам.
Колокольцев отметил, что в ходе визита в ООН обсуждает с коллегами из-за рубежа, среди прочего, конфликт на Украине. "Доказываем свою правоту и эффективность наших действий", — добавил он.
Глава МВД России ранее провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.
Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.
Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.