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Россия ждет от ООН оценки удара по Севастополю, заявил Колокольцев - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:06 28.06.2024 (обновлено: 02:15 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/kolokoltsev-1955974611.html
Россия ждет от ООН оценки удара по Севастополю, заявил Колокольцев
Россия ждет от ООН оценки удара по Севастополю, заявил Колокольцев - РИА Новости, 28.06.2024
Россия ждет от ООН оценки удара по Севастополю, заявил Колокольцев
Россия ждет от ООН "четкой, принципиальной и взвешенной" оценки украинского удара ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T01:06
2024-06-28T02:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
севастополь
владимир колокольцев
оон
обстрел севастополя ракетами atacms
вооруженные силы украины
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ООН, 28 июн — РИА Новости. Россия ждет от ООН "четкой, принципиальной и взвешенной" оценки украинского удара ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. "Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряженными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе", — сказал министр журналистам. Колокольцев отметил, что в ходе визита в ООН обсуждает с коллегами из-за рубежа, среди прочего, конфликт на Украине. "Доказываем свою правоту и эффективность наших действий", — добавил он. Глава МВД России ранее провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955719391.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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в мире, россия, севастополь, владимир колокольцев, оон, обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины, atacms
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Севастополь, Владимир Колокольцев, ООН, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Вооруженные силы Украины, ATACMS
Россия ждет от ООН оценки удара по Севастополю, заявил Колокольцев

Колокольцев: Россия ждет от ООН оценки удара ATACMS по Севастополю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ООН, 28 июн — РИА Новости. Россия ждет от ООН "четкой, принципиальной и взвешенной" оценки украинского удара ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
"Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряженными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе", — сказал министр журналистам.
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Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом
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Колокольцев отметил, что в ходе визита в ООН обсуждает с коллегами из-за рубежа, среди прочего, конфликт на Украине. "Доказываем свою правоту и эффективность наших действий", — добавил он.
Глава МВД России ранее провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.
Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
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В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.
Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСевастопольВладимир КолокольцевООНОбстрел Севастополя ракетами ATACMSВооруженные силы УкраиныATACMS
 
 
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