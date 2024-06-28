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Политика США против КНДР угрожает не только Пхеньяну, заявил Небензя
Политика США против КНДР угрожает не только Пхеньяну, заявил Небензя - РИА Новости, 28.06.2024
Политика США против КНДР угрожает не только Пхеньяну, заявил Небензя
Политика расширенного сдерживания, которую США проводят у Корейского полуострова, угрожает не только Пхеньяну, но и Москве, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:49
2024-06-28T18:49
2024-06-28T19:03
в мире
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василий небензя
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ООН, 28 июн – РИА Новости. Политика расширенного сдерживания, которую США проводят у Корейского полуострова, угрожает не только Пхеньяну, но и Москве, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Противники КНДР буквально одержимы разрушительной повесткой дня в отношении Пхеньяна и шлют сигналы, что ни перед чем не остановятся. В этих условиях Россия не может не реагировать на обострение ситуации у наших восточных рубежей. Политика расширенного сдерживания, которую Соединенные Штаты реализуют в регионе, представляет реальную угрозу не только для КНДР, но и для нашей страны", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Политика США против КНДР угрожает не только Пхеньяну, заявил Небензя
Небензя: политика Белого дома по Пхеньяну угрожает не только КНДР, но и России