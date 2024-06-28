https://ria.ru/20240628/kndr-1956204877.html

Политика США против КНДР угрожает не только Пхеньяну, заявил Небензя

Политика США против КНДР угрожает не только Пхеньяну, заявил Небензя - РИА Новости, 28.06.2024

Политика США против КНДР угрожает не только Пхеньяну, заявил Небензя

Политика расширенного сдерживания, которую США проводят у Корейского полуострова, угрожает не только Пхеньяну, но и Москве, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:49

2024-06-28T18:49

2024-06-28T19:03

в мире

сша

россия

василий небензя

оон

кндр (северная корея)

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ООН, 28 июн – РИА Новости. Политика расширенного сдерживания, которую США проводят у Корейского полуострова, угрожает не только Пхеньяну, но и Москве, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Противники КНДР буквально одержимы разрушительной повесткой дня в отношении Пхеньяна и шлют сигналы, что ни перед чем не остановятся. В этих условиях Россия не может не реагировать на обострение ситуации у наших восточных рубежей. Политика расширенного сдерживания, которую Соединенные Штаты реализуют в регионе, представляет реальную угрозу не только для КНДР, но и для нашей страны", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20240627/politika-1955695378.html

сша

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, василий небензя, оон, кндр (северная корея)