Рейтинг@Mail.ru
Политика США против КНДР угрожает не только Пхеньяну, заявил Небензя - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 28.06.2024 (обновлено: 19:03 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/kndr-1956204877.html
Политика США против КНДР угрожает не только Пхеньяну, заявил Небензя
Политика США против КНДР угрожает не только Пхеньяну, заявил Небензя - РИА Новости, 28.06.2024
Политика США против КНДР угрожает не только Пхеньяну, заявил Небензя
Политика расширенного сдерживания, которую США проводят у Корейского полуострова, угрожает не только Пхеньяну, но и Москве, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:49
2024-06-28T19:03
в мире
сша
россия
василий небензя
оон
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 28 июн – РИА Новости. Политика расширенного сдерживания, которую США проводят у Корейского полуострова, угрожает не только Пхеньяну, но и Москве, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Противники КНДР буквально одержимы разрушительной повесткой дня в отношении Пхеньяна и шлют сигналы, что ни перед чем не остановятся. В этих условиях Россия не может не реагировать на обострение ситуации у наших восточных рубежей. Политика расширенного сдерживания, которую Соединенные Штаты реализуют в регионе, представляет реальную угрозу не только для КНДР, но и для нашей страны", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20240627/politika-1955695378.html
сша
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, василий небензя, оон, кндр (северная корея)
В мире, США, Россия, Василий Небензя, ООН, КНДР (Северная Корея)
Политика США против КНДР угрожает не только Пхеньяну, заявил Небензя

Небензя: политика Белого дома по Пхеньяну угрожает не только КНДР, но и России

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 июн – РИА Новости. Политика расширенного сдерживания, которую США проводят у Корейского полуострова, угрожает не только Пхеньяну, но и Москве, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Противники КНДР буквально одержимы разрушительной повесткой дня в отношении Пхеньяна и шлют сигналы, что ни перед чем не остановятся. В этих условиях Россия не может не реагировать на обострение ситуации у наших восточных рубежей. Политика расширенного сдерживания, которую Соединенные Штаты реализуют в регионе, представляет реальную угрозу не только для КНДР, но и для нашей страны", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Изображение сгенерировано ИИ
"Китай очень встревожен": США пытаются разыграть корейскую карту
27 июня, 08:00
 
В миреСШАРоссияВасилий НебензяООНКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала