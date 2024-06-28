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Сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Небензя
Сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Небензя - РИА Новости, 28.06.2024
Сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Небензя
Сотрудничество России и КНДР носит исключительно конструктивный и законный характер, и, в отличие от активности США, никому не угрожает, заявил постоянный... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:44
2024-06-28T18:44
2024-06-28T18:55
россия
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василий небензя
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ООН, 28 июн – РИА Новости. Сотрудничество России и КНДР носит исключительно конструктивный и законный характер, и, в отличие от активности США, никому не угрожает, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Наше сотрудничество с Пхеньяном носит исключительно конструктивный и законный характер, и, что крайне важно, никому не угрожает, в отличие от милитаристской активности Соединенных Штатов и их союзников", – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Небензя
Небензя: сотрудничество России и КНДР носит конструктивный характер