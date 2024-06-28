https://ria.ru/20240628/kndr-1956203612.html

Сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Небензя

Сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Небензя - РИА Новости, 28.06.2024

Сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Небензя

Сотрудничество России и КНДР носит исключительно конструктивный и законный характер, и, в отличие от активности США, никому не угрожает, заявил постоянный... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:44

2024-06-28T18:44

2024-06-28T18:55

россия

в мире

василий небензя

оон

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg

ООН, 28 июн – РИА Новости. Сотрудничество России и КНДР носит исключительно конструктивный и законный характер, и, в отличие от активности США, никому не угрожает, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Наше сотрудничество с Пхеньяном носит исключительно конструктивный и законный характер, и, что крайне важно, никому не угрожает, в отличие от милитаристской активности Соединенных Штатов и их союзников", – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, василий небензя, оон, кндр (северная корея)