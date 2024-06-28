https://ria.ru/20240628/kitay-1956052093.html

Китай призвал США прекратить потворствовать провокациям Филиппин

Китай призвал США прекратить потворствовать провокациям Филиппин - РИА Новости, 28.06.2024

Китай призвал США прекратить потворствовать провокациям Филиппин

США должны прекратить потворствовать провокациям Филиппин, предпринять практические действия для поддержания мира в Южно-Китайском море, заявила на брифинге в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:33

2024-06-28T11:33

2024-06-28T11:33

в мире

китай

мао нин

филиппины

южно-китайское море

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ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. США должны прекратить потворствовать провокациям Филиппин, предпринять практические действия для поддержания мира в Южно-Китайском море, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее госдеп США сообщал, что замгоссекретаря Курт Кэмпбелл провел в четверг беседу с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем. Они обсудили ключевые двусторонние, региональные и глобальные вопросы, включая области сотрудничества и разногласия. Кэмпбелл выразил серьезную обеспокоенность по поводу "дестабилизирующих действий" Китая в Южно-Китайском море. "Первопричина нынешней напряженности в районе рифа Жэньай заключается в том, что филиппинская сторона нарушила консенсус, достигнутый с Китаем. Она бросает вызов суверенитету и территориальной целостности Китая", - сказала Мао Нин. Она также отметила, что Филиппины продолжают поставлять большое количество строительных материалов на свой незаконно севший на мель военный корабль, пытаясь таким образом присвоить себе риф. "США должны прекратить потворствовать и поддерживать провокации Филиппин, предпринять практические действия для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море", - сказала дипломат. Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известны как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе. В марте внешнеполитическое ведомство Филиппин сообщило, что в прошлом году получило от Китая ряд концептуальных документов с различными предложениями по движению морского транспорта в Южно-Китайском море и признало часть из них "в некоторой степени осуществимыми", но большая часть инициатив Пекина были признаны "противоречащими национальным интересам".

https://ria.ru/20240618/ssha-1953625636.html

https://ria.ru/20240418/kitay-1940726841.html

китай

филиппины

южно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, мао нин, филиппины, южно-китайское море