https://ria.ru/20240628/khimki-1956134241.html

Еще 25 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Химках

Еще 25 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Химках - РИА Новости, 28.06.2024

Еще 25 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Химках

Капитальный ремонт 25 многоквартирных домов стартует в Химках 1 июля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:09

2024-06-28T15:09

2024-06-28T15:09

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

капремонт

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Капитальный ремонт 25 многоквартирных домов стартует в Химках 1 июля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты, а также отремонтируют кровли. Планы предстоящего ремонта домов обсудили в ходе общегородского совещания под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина. Работы будут проходить в старых и новых Химках, Сходне, Фирсановке, Левобережном и в микрорайоне Планерная. Ранее строительные бригады уже завершили капремонт 22 многоквартирных домов. "Всего в этом году капитально отремонтируем в Химках 134 дома. Это позволит улучшить качество жизни тысяч химчан", - цитирует пресс-служба Волошина. Кроме того, в Химках в этом году отремонтируют 93 подъезда. Строители красят стены, меняют плитку и светильники, а также модернизируют инженерные системы. "Продолжается ремонт подъездов. Еще по четырем адресам мы приступили к ремонту на этой неделе – это Новогорск, дома №6 и №9, улица Строителей, дом №7А и улица Тюкова, дом №12", – отметил заместитель главы городского округа Денис Юрков. Также он рассказал о модернизации контейнерных площадок. С начала года привели в порядок 54 зоны для отходов. Также увеличили количество мусорных баков.

https://ria.ru/20240610/obkhod-1952040062.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), капремонт