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Еще 25 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Химках - РИА Новости, 28.06.2024
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15:09 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/khimki-1956134241.html
Еще 25 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Химках
Еще 25 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Химках - РИА Новости, 28.06.2024
Еще 25 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Химках
Капитальный ремонт 25 многоквартирных домов стартует в Химках 1 июля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:09
2024-06-28T15:09
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
капремонт
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Капитальный ремонт 25 многоквартирных домов стартует в Химках 1 июля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты, а также отремонтируют кровли. Планы предстоящего ремонта домов обсудили в ходе общегородского совещания под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина. Работы будут проходить в старых и новых Химках, Сходне, Фирсановке, Левобережном и в микрорайоне Планерная. Ранее строительные бригады уже завершили капремонт 22 многоквартирных домов. "Всего в этом году капитально отремонтируем в Химках 134 дома. Это позволит улучшить качество жизни тысяч химчан", - цитирует пресс-служба Волошина. Кроме того, в Химках в этом году отремонтируют 93 подъезда. Строители красят стены, меняют плитку и светильники, а также модернизируют инженерные системы. "Продолжается ремонт подъездов. Еще по четырем адресам мы приступили к ремонту на этой неделе – это Новогорск, дома №6 и №9, улица Строителей, дом №7А и улица Тюкова, дом №12", – отметил заместитель главы городского округа Денис Юрков. Также он рассказал о модернизации контейнерных площадок. С начала года привели в порядок 54 зоны для отходов. Также увеличили количество мусорных баков.
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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), капремонт
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Капремонт

Еще 25 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Химках

© Фото : пресс-служба администрации ХимокЕще 25 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Химках
Еще 25 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Химках - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Еще 25 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Химках
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Капитальный ремонт 25 многоквартирных домов стартует в Химках 1 июля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты, а также отремонтируют кровли. Планы предстоящего ремонта домов обсудили в ходе общегородского совещания под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина.
Глава округа Дмитрий Волошин вместе с жителями провел обход в Новых Химках - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Волошин вместе с жителями провел обход в Новых Химках
10 июня, 19:25
Работы будут проходить в старых и новых Химках, Сходне, Фирсановке, Левобережном и в микрорайоне Планерная. Ранее строительные бригады уже завершили капремонт 22 многоквартирных домов.
"Всего в этом году капитально отремонтируем в Химках 134 дома. Это позволит улучшить качество жизни тысяч химчан", - цитирует пресс-служба Волошина.
Кроме того, в Химках в этом году отремонтируют 93 подъезда. Строители красят стены, меняют плитку и светильники, а также модернизируют инженерные системы.
"Продолжается ремонт подъездов. Еще по четырем адресам мы приступили к ремонту на этой неделе – это Новогорск, дома №6 и №9, улица Строителей, дом №7А и улица Тюкова, дом №12", – отметил заместитель главы городского округа Денис Юрков.
Также он рассказал о модернизации контейнерных площадок. С начала года привели в порядок 54 зоны для отходов. Также увеличили количество мусорных баков.
 
ХимкиДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Капремонт
 
 
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