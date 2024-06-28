https://ria.ru/20240628/kafe-1956239956.html

В Казани приостановили работу кафе "Исфара" из-за кишечной инфекции

В Казани приостановили работу кафе "Исфара" из-за кишечной инфекции - РИА Новости, 28.06.2024

В Казани приостановили работу кафе "Исфара" из-за кишечной инфекции

Суд приостановил деятельность казанского кафе "Исфара", у четверых посетителей которого была обнаружена кишечная инфекция, сообщает управление Роспотребнадзора... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T22:57

2024-06-28T22:57

2024-06-28T22:57

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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КАЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Суд приостановил деятельность казанского кафе "Исфара", у четверых посетителей которого была обнаружена кишечная инфекция, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану. "В связи с регистрацией четырех случаев кишечной инфекции у посетителей кафе "Исфара" (Казань, улица Даурская, 38) специалистами управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведено эпидемиологическое расследование в отношении ИП Хамдидинова С.К.", - говорится в сообщении. Управление отмечает, что в ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе отсутствие специальных цехов, тараканы в помещениях, нарушение обработки столовой и кухонной посуды, что подтверждено результатами лабораторных исследований: в смывах со столов, инвентаря, посуды, санитарной одежды, рук поваров обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в кафе не соблюдались товарное соседство, сроки реализации готовых блюд, у сотрудников не было медосмотров. На предпринимателя были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, кафе опечатано. По материалам управления судом принято решение о запрете деятельности кафе сроком на 90 суток.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954055245.html

казань

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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество