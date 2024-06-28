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В Казани приостановили работу кафе "Исфара" из-за кишечной инфекции - РИА Новости, 28.06.2024
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22:57 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/kafe-1956239956.html
В Казани приостановили работу кафе "Исфара" из-за кишечной инфекции
В Казани приостановили работу кафе "Исфара" из-за кишечной инфекции - РИА Новости, 28.06.2024
В Казани приостановили работу кафе "Исфара" из-за кишечной инфекции
Суд приостановил деятельность казанского кафе "Исфара", у четверых посетителей которого была обнаружена кишечная инфекция, сообщает управление Роспотребнадзора... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T22:57
2024-06-28T22:57
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Суд приостановил деятельность казанского кафе "Исфара", у четверых посетителей которого была обнаружена кишечная инфекция, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану. "В связи с регистрацией четырех случаев кишечной инфекции у посетителей кафе "Исфара" (Казань, улица Даурская, 38) специалистами управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведено эпидемиологическое расследование в отношении ИП Хамдидинова С.К.", - говорится в сообщении. Управление отмечает, что в ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе отсутствие специальных цехов, тараканы в помещениях, нарушение обработки столовой и кухонной посуды, что подтверждено результатами лабораторных исследований: в смывах со столов, инвентаря, посуды, санитарной одежды, рук поваров обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в кафе не соблюдались товарное соседство, сроки реализации готовых блюд, у сотрудников не было медосмотров. На предпринимателя были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, кафе опечатано. По материалам управления судом принято решение о запрете деятельности кафе сроком на 90 суток.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Казани приостановили работу кафе "Исфара" из-за кишечной инфекции

Суд приостановил деятельность казанского кафе "Исфара" из-за кишечной инфекции

© iStock.com / Kseniia SolovevaВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© iStock.com / Kseniia Soloveva
Вид на Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Суд приостановил деятельность казанского кафе "Исфара", у четверых посетителей которого была обнаружена кишечная инфекция, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.
«
"В связи с регистрацией четырех случаев кишечной инфекции у посетителей кафе "Исфара" (Казань, улица Даурская, 38) специалистами управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведено эпидемиологическое расследование в отношении ИП Хамдидинова С.К.", - говорится в сообщении.
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Управление отмечает, что в ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе отсутствие специальных цехов, тараканы в помещениях, нарушение обработки столовой и кухонной посуды, что подтверждено результатами лабораторных исследований: в смывах со столов, инвентаря, посуды, санитарной одежды, рук поваров обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Кроме того, в кафе не соблюдались товарное соседство, сроки реализации готовых блюд, у сотрудников не было медосмотров.
На предпринимателя были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, кафе опечатано.
По материалам управления судом принято решение о запрете деятельности кафе сроком на 90 суток.
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ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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