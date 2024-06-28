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Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 28.06.2024 (обновлено: 07:45 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/ka-52m-1955989099.html
Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ
Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России успешно поразил опорный пункт ВСУ и живую силу противника в зоне ответственности группировки "Центр", видео предоставили в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:09
2024-06-28T07:45
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России успешно поразил опорный пункт ВСУ и живую силу противника в зоне ответственности группировки "Центр", видео предоставили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ

Экипаж Ка-52М ВКС России поразил опорный пункт и и живую силу ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52
Вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России успешно поразил опорный пункт ВСУ и живую силу противника в зоне ответственности группировки "Центр", видео предоставили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам.
"После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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