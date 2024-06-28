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Испания хочет присоединиться к иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 28.06.2024
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21:35 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/ispaniya-1956230830.html
Испания хочет присоединиться к иску ЮАР против Израиля
Испания хочет присоединиться к иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 28.06.2024
Испания хочет присоединиться к иску ЮАР против Израиля
Испания подала в Международный суд ООН заявление, чтобы присоединиться к иску ЮАР против Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа, сообщили в суде... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T21:35
2024-06-28T21:35
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ГААГА, 28 июн - РИА Новости. Испания подала в Международный суд ООН заявление, чтобы присоединиться к иску ЮАР против Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа, сообщили в суде в пятницу. "Испания, ссылаясь на статью 63 статута суда, подала в секретариат суда заявление о присоединении к делу о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в секторе Газа (ЮАР против Израиля)", - говорится в пресс-релизе, который распространил суд ООН. Отмечается, что Испания, пользуясь правом на вмешательство в разбирательство, предусмотренным пунктом 2 статьи 63, опирается на свой статус участника конвенции о геноциде. В своем заявлении Испания отмечает, что конвенция о геноциде является важнейшим инструмент международного права по предотвращению геноцида и наказанию за него. Международный суд ООН в Гааге провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за его операции в Рафахе. Суд 24 мая обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде. ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
https://ria.ru/20240628/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240517/vystuplenie-1946687635.html
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в мире, израиль, юар, испания, оон
В мире, Израиль, ЮАР, Испания, ООН
Испания хочет присоединиться к иску ЮАР против Израиля

Испания подала в суд ООН заявление о присоединении к иску ЮАР против Израиля

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 28 июн - РИА Новости. Испания подала в Международный суд ООН заявление, чтобы присоединиться к иску ЮАР против Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа, сообщили в суде в пятницу.
"Испания, ссылаясь на статью 63 статута суда, подала в секретариат суда заявление о присоединении к делу о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в секторе Газа (ЮАР против Израиля)", - говорится в пресс-релизе, который распространил суд ООН.
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Отмечается, что Испания, пользуясь правом на вмешательство в разбирательство, предусмотренным пунктом 2 статьи 63, опирается на свой статус участника конвенции о геноциде.
В своем заявлении Испания отмечает, что конвенция о геноциде является важнейшим инструмент международного права по предотвращению геноцида и наказанию за него.
Международный суд ООН в Гааге провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за его операции в Рафахе. Суд 24 мая обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде.
ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
Представители Израиля в суде ООН в Гааге. 17 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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