https://ria.ru/20240628/isk-1956124240.html

Таганский суд рассмотрит иск Успенской к Киркорову о защите чести

Таганский суд рассмотрит иск Успенской к Киркорову о защите чести - РИА Новости, 28.06.2024

Таганский суд рассмотрит иск Успенской к Киркорову о защите чести

Таганский суд Москвы зарегистрировал иск певицы Любови Успенской к артисту Филиппу Киркорову о защите чести и достоинства из-за высказываний в интервью в ее... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:43

2024-06-28T14:43

2024-06-28T14:43

филипп киркоров

любовь успенская

шоу-бизнес

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал иск певицы Любови Успенской к артисту Филиппу Киркорову о защите чести и достоинства из-за высказываний в интервью в ее адрес, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В Таганский районный суд города Москвы поступил иск Успенской Л.З. к Киркорову Ф.Б. о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда",- сказал собеседник агентства. В инстанции сообщили, что представитель Успенской в иске указала, что порочащими являются сведения, распространенные ответчиком в интервью под заголовком "Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!". Согласно картотеке суда, беседа по иску состоится 8 июля. Ранее адвокат Успенской Елена Сенина рассказала РИА Новости, что они обратились с иском в столичный суд. По словам адвоката, Киркоров в недавнем интервью телеканалу МУЗ-ТВ, назвал Успенскую "попрошайкой" и что та "клянчит шмотки и подарки". Успенская хочет, чтобы Киркоров опроверг сказанное. Сумма исковых требований составляет 10 миллионов рублей. Сначала они направили Киркорову досудебную претензию, на которую тот не отреагировал. Такой иск уже поступал в Басманный райсуд, однако его вернули заявителю так как его рассмотрение неподсудно данному суду. Ранее Киркоров сам подал иск в Замоскворецкий суд на Успенскую из-за ее интервью журналистке Алене Жигаловой, в которой артиста назвали "женоненавистником". Он потребовал с певицы 10 миллионов рублей компенсации. Исковые требования сторона ответчика не признает. Киркоров также отказался от мирового соглашения с певицей. Следующее судебное заседание пройдёт в июле.

https://ria.ru/20240608/isk-1951665504.html

https://ria.ru/20240126/uspenskaya-1923497129.html

https://ria.ru/20231213/kirkorov-1915579351.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

филипп киркоров, любовь успенская, шоу-бизнес, происшествия