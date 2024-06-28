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Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах - РИА Новости, 28.06.2024
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08:52 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/iran-1956005904.html
Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах
Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах - РИА Новости, 28.06.2024
Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на проходящих в пятницу в исламской республике внеочередных президентских выборах, передает иранское... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:52
2024-06-28T08:52
в мире
иран
али хаменеи
саид джалили
махмуд ахмадинежад
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ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на проходящих в пятницу в исламской республике внеочередных президентских выборах, передает иранское госагентство Tasnim. "Верховный лидер опустил свой бюллетень в урну для голосования", - говорится в сообщении. Главными кандидатами в борьбе за президентское кресло первоначально стали шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми. Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саида Джалили. Президент в Иране является вторым по значимости политиком после Верховного лидера аятоллы Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
https://ria.ru/20240628/iran-1955545252.html
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в мире, иран, али хаменеи, саид джалили, махмуд ахмадинежад
В мире, Иран, Али Хаменеи, Саид Джалили, Махмуд Ахмадинежад
Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах

Верховный лидер Ирана Хаменеи проголосовал на внеочередных президентских выборах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители Тегерана на одной из улиц города
Жители Тегерана на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Тегерана на одной из улиц города. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на проходящих в пятницу в исламской республике внеочередных президентских выборах, передает иранское госагентство Tasnim.
"Верховный лидер опустил свой бюллетень в урну для голосования", - говорится в сообщении.
Женщина голосует на президентских выборах в священном городе Кум, Иран - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Процедура выборов президента Ирана
01:13
Главными кандидатами в борьбе за президентское кресло первоначально стали шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саида Джалили.
Президент в Иране является вторым по значимости политиком после Верховного лидера аятоллы Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Ахмадинежад не попал в список кандидатов на президентских выборах в Иране
9 июня, 14:56
 
В миреИранАли ХаменеиСаид ДжалилиМахмуд Ахмадинежад
 
 
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