https://ria.ru/20240628/iran-1956005904.html

Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах

Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах - РИА Новости, 28.06.2024

Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на проходящих в пятницу в исламской республике внеочередных президентских выборах, передает иранское... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:52

2024-06-28T08:52

2024-06-28T08:52

в мире

иран

али хаменеи

саид джалили

махмуд ахмадинежад

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ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на проходящих в пятницу в исламской республике внеочередных президентских выборах, передает иранское госагентство Tasnim. "Верховный лидер опустил свой бюллетень в урну для голосования", - говорится в сообщении. Главными кандидатами в борьбе за президентское кресло первоначально стали шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми. Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саида Джалили. Президент в Иране является вторым по значимости политиком после Верховного лидера аятоллы Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.

https://ria.ru/20240628/iran-1955545252.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, али хаменеи, саид джалили, махмуд ахмадинежад