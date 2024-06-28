Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах
Верховный лидер Ирана Хаменеи проголосовал на внеочередных президентских выборах
Жители Тегерана на одной из улиц города. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на проходящих в пятницу в исламской республике внеочередных президентских выборах, передает иранское госагентство Tasnim.
"Верховный лидер опустил свой бюллетень в урну для голосования", - говорится в сообщении.
Главными кандидатами в борьбе за президентское кресло первоначально стали шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саида Джалили.
Президент в Иране является вторым по значимости политиком после Верховного лидера аятоллы Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.