https://ria.ru/20240628/iran-1956000320.html

В Иране открылись избирательные участки на выборах президента

В Иране открылись избирательные участки на выборах президента - РИА Новости, 28.06.2024

В Иране открылись избирательные участки на выборах президента

Внеочередные президентские выборы в Иране, назначенные после гибели в мае в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси, стартовали в эту... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:53

2024-06-28T07:53

2024-06-28T08:23

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ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Внеочередные президентские выборы в Иране, назначенные после гибели в мае в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси, стартовали в эту пятницу, 28 июня, в 8:00 по местному времени (7:30 мск), за пост будут бороться четыре кандидата, трое из которых принадлежат к консервативному лагерю, а четвертый – к реформаторскому, передает корреспондент РИА Новости. После смерти экс-президента Эбрахима Раиси 19 мая при крушения вертолета на северо-западе Ирана, власти республики, следуя конституции, объявили о проведении новых президентских выборов. Согласно статье 131 конституции, они должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Эту должность занял вице-президент Мохаммад Мохбер. Участие в борьбе за президентское кресло на проходящих сегодня выборах принимают экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф - все они принадлежат к консервативному крылу в иранской политике - и экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005), член парламента Масуд Пезешкиан, являющийся политиком реформаторского толка.Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов состоялась с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 9 июня, по ее окончании был объявлен финальный список имен кандидатов. Предвыборная агитация проводилась в течение двух недель - с 9 июня до утра 27 июня. За сутки до выборов был объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля.По информации агентства IRNA, в голосовании могут принять участие граждане Ирана, которым сегодня исполнилось 18 лет, и старше. Чтобы воспользоваться правом отдать свой голос за одного из кандидатов, на избирательном участке на территории Ирана нужно предъявить внутренний паспорт или национальную карту, а за пределами страны - заграничный паспорт. Голосование будет проходить до 18:00 по местному времени (17:30 мск) и может быть продлено при необходимости.Руководитель избирательного штаба страны Сейед Мохаммад-Таги Шахчераги, продолжает агентство, сообщил, что процедура голосования будет проводиться в почти 90 тысячах пунктов внутри Ирана и в других странах. Избирательные штабы предусмотрены в 138 представительствах в 99 странах мира. Первые результаты голосования, по его словам, будут объявлены на следующий день, 29 июня, до полудня.Президент в Иране является вторым по значимости политиком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.По словам иранского аналитика в области экономики и политики Рухоллы Модаббера, в нынешней предвыборной гонке Ирана борются два лагеря политиков - сторонники сближения с США и сторонники укрепления сотрудничества с Россией и Китаем, а также такими организациями, как ШОС и БРИКС. При этом, по мнению эксперта, новый президент республики ни в коим случае не должен обращаться к Западу.

https://ria.ru/20240628/iran-1955545252.html

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Максим Горбачев

в мире, иран, мохаммад мохбер, мостафа пурмохаммади, брикс, шос, махмуд ахмадинежад, россия, сша