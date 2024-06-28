https://ria.ru/20240628/interpol-1955974316.html

Колокольцев рассказал о попытках Запада исключить Россию из Интерпола

Колокольцев рассказал о попытках Запада исключить Россию из Интерпола - РИА Новости, 28.06.2024

Колокольцев рассказал о попытках Запада исключить Россию из Интерпола

Попытки западных стран исключить Россию из Интерпола "нейтрализуются и локализуются", полиция РФ на подобные провокации не поддается, заявил журналистам глава... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T01:04

2024-06-28T01:04

2024-06-28T01:04

россия

владимир колокольцев

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ООН, 28 июн – РИА Новости. Попытки западных стран исключить Россию из Интерпола "нейтрализуются и локализуются", полиция РФ на подобные провокации не поддается, заявил журналистам глава МВД России Владимир Колокольцев. "Российскую Федерацию ограничивают в работе Интерпола, не исполняют наши запросы о правовой помощи, хотя по уставу Интерпола они обязаны это делать. Скрывают от нас информацию о разыскиваемых преступниках и, мало того, предпринимают неоднократные попытки исключить Российскую Федерацию, вопреки действующему уставу Интерпола, из состава этой организации. Конечно, эти попытки локализуются, нейтрализуются", – сказал Колокольцев. При этом министр отметил, что коллеги-главы полицейских ведомств "прекрасно понимают" политическую подоплеку подобных попыток западных стран, которые, помимо прочего, стремятся сделать пребывание РФ в организации "очень и очень затруднительным". "Мы на эти провокации не поддаемся, но при каждом случае мы заявляем руководству ООН, что такие факты имеют место быть и они (секретариат ООН - ред.) должны каким-то образом тоже реагировать на эту ситуацию... Должна быть международная оценка всем этим попыткам", – добавил он.

https://ria.ru/20240626/interpol-1955644906.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, владимир колокольцев, интерпол, оон, в мире