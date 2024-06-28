https://ria.ru/20240628/internet-1956073064.html
В России перестали работать сайты двух иностранных СМИ
В России перестали работать сайты двух иностранных СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
В России перестали работать сайты двух иностранных СМИ
Еще два сайта иностранных СМИ перестали работать в РФ, среди них польский телеканал и словацкое интернет-издание, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:37
2024-06-28T12:37
2024-06-28T12:39
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Еще два сайта иностранных СМИ перестали работать в РФ, среди них польский телеканал и словацкое интернет-издание, убедился корреспондент РИА Новости. Так, не работают сайты интернет-издания Словакии Dennik N и телеканала Польши Belsat. Ранее в России стали недоступны сайты информационных изданий Болгарии, Латвии, Финляндии, и Швеции перестали работать на территории России. Всего планируется ограничить доступ к 81 ресурсу информационных изданий. Ранее Российская Федерация ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ на ограничение вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России. ЕС 17 мая принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывалось, что запрет на вещание не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания.
https://ria.ru/20240626/korrespondent-1955684926.html
https://ria.ru/20240621/svoboda-1954570970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, санкции в отношении россии, общество
Технологии, Россия, Санкции в отношении России, Общество
В России перестали работать сайты двух иностранных СМИ
В России перестали работать сайты Belsat и словацкого интернет-издания Dennik N
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Еще два сайта иностранных СМИ перестали работать в РФ, среди них польский телеканал и словацкое интернет-издание, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, не работают сайты интернет-издания Словакии Dennik N и телеканала Польши Belsat.
Ранее в России стали недоступны сайты информационных изданий Болгарии, Латвии, Финляндии, и Швеции перестали работать на территории России. Всего планируется ограничить доступ к 81 ресурсу информационных изданий.
Ранее Российская Федерация ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ на ограничение вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России. ЕС 17 мая принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывалось, что запрет на вещание не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания.