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В России перестали работать сайты двух иностранных СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
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12:37 28.06.2024 (обновлено: 12:39 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/internet-1956073064.html
В России перестали работать сайты двух иностранных СМИ
В России перестали работать сайты двух иностранных СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
В России перестали работать сайты двух иностранных СМИ
Еще два сайта иностранных СМИ перестали работать в РФ, среди них польский телеканал и словацкое интернет-издание, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:37
2024-06-28T12:39
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россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Еще два сайта иностранных СМИ перестали работать в РФ, среди них польский телеканал и словацкое интернет-издание, убедился корреспондент РИА Новости. Так, не работают сайты интернет-издания Словакии Dennik N и телеканала Польши Belsat. Ранее в России стали недоступны сайты информационных изданий Болгарии, Латвии, Финляндии, и Швеции перестали работать на территории России. Всего планируется ограничить доступ к 81 ресурсу информационных изданий. Ранее Российская Федерация ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ на ограничение вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России. ЕС 17 мая принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывалось, что запрет на вещание не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания.
https://ria.ru/20240626/korrespondent-1955684926.html
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технологии, россия, санкции в отношении россии, общество
Технологии, Россия, Санкции в отношении России, Общество
В России перестали работать сайты двух иностранных СМИ

В России перестали работать сайты Belsat и словацкого интернет-издания Dennik N

© iStock.com / Pheelings MediaИнтернет
Интернет - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© iStock.com / Pheelings Media
Интернет. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Еще два сайта иностранных СМИ перестали работать в РФ, среди них польский телеканал и словацкое интернет-издание, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, не работают сайты интернет-издания Словакии Dennik N и телеканала Польши Belsat.
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Ранее в России стали недоступны сайты информационных изданий Болгарии, Латвии, Финляндии, и Швеции перестали работать на территории России. Всего планируется ограничить доступ к 81 ресурсу информационных изданий.
Ранее Российская Федерация ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ на ограничение вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России. ЕС 17 мая принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывалось, что запрет на вещание не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания.
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