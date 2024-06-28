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Африканская мирная инициатива по Украине актуальна, заявил президент Конго - РИА Новости, 28.06.2024
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04:36 28.06.2024 (обновлено: 04:37 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/initsiativa-1955986832.html
Африканская мирная инициатива по Украине актуальна, заявил президент Конго
Африканская мирная инициатива по Украине актуальна, заявил президент Конго - РИА Новости, 28.06.2024
Африканская мирная инициатива по Украине актуальна, заявил президент Конго
Африканская инициатива по мирному урегулированию конфликта на Украине еще актуальна, страны считают, что нужно прийти к переговорам, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:36
2024-06-28T04:37
в мире
украина
россия
дени сассу-нгессо
африканский союз
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Африканская инициатива по мирному урегулированию конфликта на Украине еще актуальна, страны считают, что нужно прийти к переговорам, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. "Конфликт продолжается, и те страны, что ищут мирное решение, не могут остановиться. Африканская мирная инициатива актуальна, она продолжается. Мы считаем, что, как и во всех конфликтах, нужно прийти к переговорам, и мы продолжаем наши посреднические усилия", - сказал Сассу-Нгессо. В июне 2023 года ряд глав африканских государств и глава Африканского союза посетили в рамках своей мирной инициативы сначала Киев, потом Санкт-Петербург. В Петербурге они встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Африканская мирная инициатива состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240627/politika-1955960081.html
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в мире, украина, россия, дени сассу-нгессо, африканский союз
В мире, Украина, Россия, Дени Сассу-Нгессо, Африканский союз
Африканская мирная инициатива по Украине актуальна, заявил президент Конго

Сассу-Нгессо: африканская мирная инициатива по конфликту на Украине актуальна

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент Конго Дени Сассу-Нгессо дает интервью агентству РИА Новости
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Африканская инициатива по мирному урегулированию конфликта на Украине еще актуальна, страны считают, что нужно прийти к переговорам, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
"Конфликт продолжается, и те страны, что ищут мирное решение, не могут остановиться. Африканская мирная инициатива актуальна, она продолжается. Мы считаем, что, как и во всех конфликтах, нужно прийти к переговорам, и мы продолжаем наши посреднические усилия", - сказал Сассу-Нгессо.
В июне 2023 года ряд глав африканских государств и глава Африканского союза посетили в рамках своей мирной инициативы сначала Киев, потом Санкт-Петербург. В Петербурге они встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Африканская мирная инициатива состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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