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Более 50 млн рублей выделили на гранты "Агростартап" в Красноярском крае
Более 50 млн рублей выделили на гранты "Агростартап" в Красноярском крае - РИА Новости, 28.06.2024
Более 50 млн рублей выделили на гранты "Агростартап" в Красноярском крае
На фермерские гранты "Агростартап" в Красноярском крае выделили 53,2 миллиона рублей, их получат не менее 12 краевых сельхозпроизводителей, сообщает... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:04
2024-06-28T18:04
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На фермерские гранты "Агростартап" в Красноярском крае выделили 53,2 миллиона рублей, их получат не менее 12 краевых сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба правительства региона. Заявки на конкурс в регионе начнут принимать с 29 июня. Программа реализуется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Господдержка на молочное и мясное животноводство составит до 7 миллионов рублей, на другие направления сельского хозяйства – до 5 миллионов рублей. Если заявитель является членом сельхозкооператива и готов внести часть средств в его неделимый фонд, то может рассчитывать еще на миллион рублей. Кроме того, в этом году сделали минимальный размер гранта – 1,5 миллиона рублей, ранее такого ограничения не было. Еще одна новация этого года – регион может определить приоритетные направления для проектов, планируемых к реализации. В Красноярском крае это молочное и мясное животноводство, козоводство, выращивание картофеля и овощей. "Программа "Агростартап" работает шестой год, однако интерес начинающих фермеров к конкурсу сохраняется. Ежегодно на господдержку претендуют порядка 55 участников, в среднем 15 из них проходят отбор. Деньги фермеры в основном вкладывают в выращивание мясного и молочного крупного рогатого скота, производство зерновых, овоще- и картофелеводство", - сказал министр сельского хозяйства края Илья Васильев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что за пять лет на гранты сельхозпроизводители купили 296 единиц различной техники и оборудования, 1,5 тысячи голов крупного рогатого скота, создали на селе 97 постоянных рабочих мест.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, красноярский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Красноярский край
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На фермерские гранты "Агростартап" в Красноярском крае выделили 53,2 миллиона рублей, их получат не менее 12 краевых сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заявки на конкурс в регионе начнут принимать с 29 июня. Программа реализуется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
Господдержка на молочное и мясное животноводство составит до 7 миллионов рублей, на другие направления сельского хозяйства – до 5 миллионов рублей. Если заявитель является членом сельхозкооператива и готов внести часть средств в его неделимый фонд, то может рассчитывать еще на миллион рублей.
Кроме того, в этом году сделали минимальный размер гранта – 1,5 миллиона рублей, ранее такого ограничения не было.
Еще одна новация этого года – регион может определить приоритетные направления для проектов, планируемых к реализации. В Красноярском крае
это молочное и мясное животноводство, козоводство, выращивание картофеля и овощей.
"Программа "Агростартап" работает шестой год, однако интерес начинающих фермеров к конкурсу сохраняется. Ежегодно на господдержку претендуют порядка 55 участников, в среднем 15 из них проходят отбор. Деньги фермеры в основном вкладывают в выращивание мясного и молочного крупного рогатого скота, производство зерновых, овоще- и картофелеводство", - сказал министр сельского хозяйства края Илья Васильев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что за пять лет на гранты сельхозпроизводители купили 296 единиц различной техники и оборудования, 1,5 тысячи голов крупного рогатого скота, создали на селе 97 постоянных рабочих мест.