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Расчет "Града" поразил район сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/grad-1955989850.html
Расчет "Града" поразил район сосредоточения живой силы ВСУ
Расчет "Града" поразил район сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
Расчет "Града" поразил район сосредоточения живой силы ВСУ
Расчет БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и технику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:16
2024-06-28T05:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Расчет БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и технику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и залпом реактивными снарядами калибра 122 миллиметра произвели уничтожение скопления противника на дистанции более 15 километров. Контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения с помощью БПЛА "Орлан-30".
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Расчет "Града" поразил район сосредоточения живой силы ВСУ

"Град" группировки поразил район сосредоточения живой силы и технику ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии в зоне проведения СВО
Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Расчет БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и технику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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В ведомстве отметили, что военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и залпом реактивными снарядами калибра 122 миллиметра произвели уничтожение скопления противника на дистанции более 15 километров. Контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения с помощью БПЛА "Орлан-30".
 
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