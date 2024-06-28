https://ria.ru/20240628/grad-1955989850.html
Расчет "Града" поразил район сосредоточения живой силы ВСУ
Расчет "Града" поразил район сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
Расчет "Града" поразил район сосредоточения живой силы ВСУ
Расчет БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и технику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:16
2024-06-28T05:16
2024-06-28T05:16
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Расчет БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и технику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и залпом реактивными снарядами калибра 122 миллиметра произвели уничтожение скопления противника на дистанции более 15 километров. Контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения с помощью БПЛА "Орлан-30".
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Расчет "Града" поразил район сосредоточения живой силы ВСУ
"Град" группировки поразил район сосредоточения живой силы и технику ВСУ
ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Расчет БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и технику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и залпом реактивными снарядами калибра 122 миллиметра произвели уничтожение скопления противника на дистанции более 15 километров. Контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения с помощью БПЛА "Орлан-30".