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В Брянской области задержали россиянина за госизмену - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/gosizmena-1956154201.html
В Брянской области задержали россиянина за госизмену
В Брянской области задержали россиянина за госизмену - РИА Новости, 28.06.2024
В Брянской области задержали россиянина за госизмену
Силовики задержали россиянина, собиравшего в приграничном районе Брянской области данные о расположении и численности подразделений ВС РФ для украинских... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:28
2024-06-28T16:28
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Силовики задержали россиянина, собиравшего в приграничном районе Брянской области данные о расположении и численности подразделений ВС РФ для украинских спецслужб, заведено дело о госизмене, сообщили в региональном управлении ФСБ. "УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к совершению преступления по статье "Государственная измена". Находясь на территории одного из приграничных районов региона, подозреваемый путем визуального наблюдения осуществлял сбор сведений о численности, дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении. Отмечается, что полученные фигурантом данные передавались сотрудникам украинских спецслужб. Следователи УФСБ России по региону возбудили уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие", – добавили в ведомстве.
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происшествия, россия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Брянской области задержали россиянина за госизмену

ФСБ задержала в Брянской области мужчину за передачу Украине секретных сведений

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Силовики задержали россиянина, собиравшего в приграничном районе Брянской области данные о расположении и численности подразделений ВС РФ для украинских спецслужб, заведено дело о госизмене, сообщили в региональном управлении ФСБ.
"УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к совершению преступления по статье "Государственная измена". Находясь на территории одного из приграничных районов региона, подозреваемый путем визуального наблюдения осуществлял сбор сведений о численности, дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что полученные фигурантом данные передавались сотрудникам украинских спецслужб. Следователи УФСБ России по региону возбудили уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена).
"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие", – добавили в ведомстве.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
На жительницу Хабаровска завели дело о госизмене
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБрянская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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