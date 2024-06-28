https://ria.ru/20240628/gosizmena-1956154201.html
В Брянской области задержали россиянина за госизмену
В Брянской области задержали россиянина за госизмену - РИА Новости, 28.06.2024
В Брянской области задержали россиянина за госизмену
Силовики задержали россиянина, собиравшего в приграничном районе Брянской области данные о расположении и численности подразделений ВС РФ для украинских... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:28
2024-06-28T16:28
2024-06-28T16:28
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Силовики задержали россиянина, собиравшего в приграничном районе Брянской области данные о расположении и численности подразделений ВС РФ для украинских спецслужб, заведено дело о госизмене, сообщили в региональном управлении ФСБ. "УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к совершению преступления по статье "Государственная измена". Находясь на территории одного из приграничных районов региона, подозреваемый путем визуального наблюдения осуществлял сбор сведений о численности, дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении. Отмечается, что полученные фигурантом данные передавались сотрудникам украинских спецслужб. Следователи УФСБ России по региону возбудили уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240620/delo-1954140105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Брянской области задержали россиянина за госизмену
ФСБ задержала в Брянской области мужчину за передачу Украине секретных сведений
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Силовики задержали россиянина, собиравшего в приграничном районе Брянской области данные о расположении и численности подразделений ВС РФ для украинских спецслужб, заведено дело о госизмене, сообщили в региональном управлении ФСБ.
"УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к совершению преступления по статье "Государственная измена". Находясь на территории одного из приграничных районов региона, подозреваемый путем визуального наблюдения осуществлял сбор сведений о численности, дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что полученные фигурантом данные передавались сотрудникам украинских спецслужб. Следователи УФСБ России по региону возбудили уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена).
"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие", – добавили в ведомстве.