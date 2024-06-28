https://ria.ru/20240628/gosizmena-1956154201.html

В Брянской области задержали россиянина за госизмену

В Брянской области задержали россиянина за госизмену - РИА Новости, 28.06.2024

В Брянской области задержали россиянина за госизмену

Силовики задержали россиянина, собиравшего в приграничном районе Брянской области данные о расположении и численности подразделений ВС РФ для украинских... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:28

2024-06-28T16:28

2024-06-28T16:28

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

брянская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Силовики задержали россиянина, собиравшего в приграничном районе Брянской области данные о расположении и численности подразделений ВС РФ для украинских спецслужб, заведено дело о госизмене, сообщили в региональном управлении ФСБ. "УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к совершению преступления по статье "Государственная измена". Находясь на территории одного из приграничных районов региона, подозреваемый путем визуального наблюдения осуществлял сбор сведений о численности, дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении. Отмечается, что полученные фигурантом данные передавались сотрудникам украинских спецслужб. Следователи УФСБ России по региону возбудили уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240620/delo-1954140105.html

россия

брянская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)