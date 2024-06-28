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Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 28.06.2024
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16:15 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/gosizmena-1956151036.html
Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 28.06.2024
Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Верховный суд Крыма признал 48-летнего жителя Ялты виновным в государственной измене, приговорив его к 16 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:15
2024-06-28T16:15
происшествия
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма признал 48-летнего жителя Ялты виновным в государственной измене, приговорив его к 16 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда. Суд квалифицировал действия жителя Ялты 1977 года рождения по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершение гражданином РФ перехода на сторону противника). Подробности дела не сообщаются, заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. "Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе. Приговор не вступил в законную силу. В четверг Верховный суд Крыма признал 33-летнего жителя Сакского района виновным в государственной измене, приговорив его к 12 годам колонии строгого режима.
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
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россия
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происшествия, россия, республика крым, ялта
Происшествия, Россия, Республика Крым, Ялта
Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии строгого режима за госизмену

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма признал 48-летнего жителя Ялты виновным в государственной измене, приговорив его к 16 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.
Суд квалифицировал действия жителя Ялты 1977 года рождения по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершение гражданином РФ перехода на сторону противника). Подробности дела не сообщаются, заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.
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"Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.
Приговор не вступил в законную силу.
В четверг Верховный суд Крыма признал 33-летнего жителя Сакского района виновным в государственной измене, приговорив его к 12 годам колонии строгого режима.
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