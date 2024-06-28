https://ria.ru/20240628/gosizmena-1956151036.html

Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 28.06.2024

Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Верховный суд Крыма признал 48-летнего жителя Ялты виновным в государственной измене, приговорив его к 16 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:15

2024-06-28T16:15

2024-06-28T16:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма признал 48-летнего жителя Ялты виновным в государственной измене, приговорив его к 16 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда. Суд квалифицировал действия жителя Ялты 1977 года рождения по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершение гражданином РФ перехода на сторону противника). Подробности дела не сообщаются, заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. "Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе. Приговор не вступил в законную силу. В четверг Верховный суд Крыма признал 33-летнего жителя Сакского района виновным в государственной измене, приговорив его к 12 годам колонии строгого режима.

https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

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происшествия, россия, республика крым, ялта