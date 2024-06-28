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Названы города США, которые скоро уйдут под воду в результате катастрофы - РИА Новости, 28.06.2024
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18:18 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/goroda-1956197843.html
Названы города США, которые скоро уйдут под воду в результате катастрофы
Названы города США, которые скоро уйдут под воду в результате катастрофы - РИА Новости, 28.06.2024
Названы города США, которые скоро уйдут под воду в результате катастрофы
Нью-Йорк, Филадельфию и Бостон может затопить в результате глобального потепления, отчасти это произойдет из-за особенностей их канализационных систем, выяснили РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:18
2024-06-28T18:18
в мире
нью-йорк (город)
филадельфия
бостон
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Нью-Йорк, Филадельфию и Бостон может затопить в результате глобального потепления, отчасти это произойдет из-за особенностей их канализационных систем, выяснили ученые из Университета Дрекселя. Результаты их исследования приводит портал Phys.org."Старые прибрежные города, такие как Филадельфия, Нью-Йорк и Бостон, рискуют быть затопленными неочищенными сточными водами во время наводнений. Частично из-за конструкции их объединенных канализационных систем, а частично из-за повышения уровня моря", — говорится в публикации.Ученые заметили, что многие американские населенные пункты обладают смешанной канализацией, в которой ливневые и сточные воды идут по одним и тем же трубам. Они могут выдержать только определенное количество нагрузки.Поскольку изменение климата приводит к усилению проливных дождей и повышению уровня рек, проблема усугубляется, и ее невозможно смягчить с помощью традиционных подходов к управлению ливневыми водами, отмечается в статье.
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нью-йорк (город)
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в мире, нью-йорк (город), филадельфия, бостон, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Филадельфия, Бостон, США
Названы города США, которые скоро уйдут под воду в результате катастрофы

Phys.org: крупные города США затопит в результате глобального потепления

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Бостон
Города мира. Бостон - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Города мира. Бостон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Нью-Йорк, Филадельфию и Бостон может затопить в результате глобального потепления, отчасти это произойдет из-за особенностей их канализационных систем, выяснили ученые из Университета Дрекселя. Результаты их исследования приводит портал Phys.org.
«
"Старые прибрежные города, такие как Филадельфия, Нью-Йорк и Бостон, рискуют быть затопленными неочищенными сточными водами во время наводнений. Частично из-за конструкции их объединенных канализационных систем, а частично из-за повышения уровня моря", — говорится в публикации.
Ученые заметили, что многие американские населенные пункты обладают смешанной канализацией, в которой ливневые и сточные воды идут по одним и тем же трубам. Они могут выдержать только определенное количество нагрузки.
Поскольку изменение климата приводит к усилению проливных дождей и повышению уровня рек, проблема усугубляется, и ее невозможно смягчить с помощью традиционных подходов к управлению ливневыми водами, отмечается в статье.
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