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Названы города США, которые скоро уйдут под воду в результате катастрофы
Названы города США, которые скоро уйдут под воду в результате катастрофы - РИА Новости, 28.06.2024
Названы города США, которые скоро уйдут под воду в результате катастрофы
Нью-Йорк, Филадельфию и Бостон может затопить в результате глобального потепления, отчасти это произойдет из-за особенностей их канализационных систем, выяснили РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:18
2024-06-28T18:18
2024-06-28T18:18
в мире
нью-йорк (город)
филадельфия
бостон
сша
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Нью-Йорк, Филадельфию и Бостон может затопить в результате глобального потепления, отчасти это произойдет из-за особенностей их канализационных систем, выяснили ученые из Университета Дрекселя. Результаты их исследования приводит портал Phys.org."Старые прибрежные города, такие как Филадельфия, Нью-Йорк и Бостон, рискуют быть затопленными неочищенными сточными водами во время наводнений. Частично из-за конструкции их объединенных канализационных систем, а частично из-за повышения уровня моря", — говорится в публикации.Ученые заметили, что многие американские населенные пункты обладают смешанной канализацией, в которой ливневые и сточные воды идут по одним и тем же трубам. Они могут выдержать только определенное количество нагрузки.Поскольку изменение климата приводит к усилению проливных дождей и повышению уровня рек, проблема усугубляется, и ее невозможно смягчить с помощью традиционных подходов к управлению ливневыми водами, отмечается в статье.
https://ria.ru/20240612/ssha-1952441644.html
нью-йорк (город)
филадельфия
бостон
сша
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в мире, нью-йорк (город), филадельфия, бостон, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Филадельфия, Бостон, США
Названы города США, которые скоро уйдут под воду в результате катастрофы
Phys.org: крупные города США затопит в результате глобального потепления