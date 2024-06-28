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"Очень медленно". Польский генерал высказался о войне Европы с Россией - РИА Новости, 28.06.2024
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16:02 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/general-1956148010.html
"Очень медленно". Польский генерал высказался о войне Европы с Россией
"Очень медленно". Польский генерал высказался о войне Европы с Россией - РИА Новости, 28.06.2024
"Очень медленно". Польский генерал высказался о войне Европы с Россией
Ни одна из европейских стран не готова вступить в военное противостояние с Россией, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:02
2024-06-28T16:02
европа
россия
польша
вальдемар скшипчак
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ни одна из европейских стран не готова вступить в военное противостояние с Россией, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Fakt."В Европе нет ни одной дивизии, готовой к боевому применению, которая бы прошла слаживание и была бы способна немедленно вступить в бой. Процесс подготовки бригад, дивизий, во всех европейских странах продолжается. Но этот процесс движется очень медленно", — отметил он.Скшипчак также подчеркнул, что у европейцев наблюдается острая нехватка современной военной техники, а также боеприпасов для ведения войны более 3-4 дней. Кроме того, добавил он, нет желающих проходить службу в армии."И это не вселяет надежды на быстрое создание в Европе сил, которые будет отпугивать Россию", — заключил он.Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240628/polsha-1956141757.html
https://ria.ru/20240628/otpravka-1956069705.html
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европа, россия, польша, вальдемар скшипчак, владимир путин, такер карлсон, нато
Европа, Россия, Польша, Вальдемар Скшипчак, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
"Очень медленно". Польский генерал высказался о войне Европы с Россией

Польский генерал Скшипчак: Европа не готова к войне с Россией

© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ни одна из европейских стран не готова вступить в военное противостояние с Россией, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Fakt.
"В Европе нет ни одной дивизии, готовой к боевому применению, которая бы прошла слаживание и была бы способна немедленно вступить в бой. Процесс подготовки бригад, дивизий, во всех европейских странах продолжается. Но этот процесс движется очень медленно", — отметил он.
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Скшипчак также подчеркнул, что у европейцев наблюдается острая нехватка современной военной техники, а также боеприпасов для ведения войны более 3-4 дней. Кроме того, добавил он, нет желающих проходить службу в армии.
"И это не вселяет надежды на быстрое создание в Европе сил, которые будет отпугивать Россию", — заключил он.
Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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