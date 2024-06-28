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В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности
В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву сократить допустимый срок для аборта. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:11
2024-06-28T10:11
2024-06-28T12:41
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву сократить допустимый срок для аборта."Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель", — указано в рекомендациях, документ есть в распоряжении РИА Новости.Также Минздраву предложили сделать беременность, наступившую в результате изнасилования, социальным показателем для аборта.Росздравнадзору рекомендовано усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности, чтобы не допустить их самостоятельного использования вне больниц.В свою очередь, правительство должно повысить доступность медицинской и социальной помощи для беременных вне зависимости от места проживания, указали в комитете.Там подчеркнули, что охрана материнства и детства — одна из приоритетных задач государственной социальной политики.
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общество, госдума рф
В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности
В ГД предложили сократить сроки прерывания беременности по желанию до 9 недель
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву сократить допустимый срок для аборта.
"Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель", — указано в рекомендациях, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Также Минздраву предложили сделать беременность, наступившую в результате изнасилования, социальным показателем для аборта.
Росздравнадзору рекомендовано усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности, чтобы не допустить их самостоятельного использования вне больниц.
В свою очередь, правительство должно повысить доступность медицинской и социальной помощи для беременных вне зависимости от места проживания, указали в комитете.
Там подчеркнули, что охрана материнства и детства — одна из приоритетных задач государственной социальной политики.