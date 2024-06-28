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Оператор АЭС "Фукусима-1" начал седьмой сброс очищенной воды в океан - РИА Новости, 28.06.2024
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07:59 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/fukusima-1956000841.html
Оператор АЭС "Фукусима-1" начал седьмой сброс очищенной воды в океан
Оператор АЭС "Фукусима-1" начал седьмой сброс очищенной воды в океан - РИА Новости, 28.06.2024
Оператор АЭС "Фукусима-1" начал седьмой сброс очищенной воды в океан
Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO на северо-востоке Японии приступила к седьмому по счету сбросу очищенной низкорадиоактивной воды в океан. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:59
2024-06-28T07:59
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ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO на северо-востоке Японии приступила к седьмому по счету сбросу очищенной низкорадиоактивной воды в океан. По данным телеканала NHK, сброс начался в первой половине дня пятницы. Как сообщала ранее сама TEPCO, в период с 28 июня по 16 июля будет сброшено 7,8 тысячи кубических метров воды с общим содержанием трития в примерно 1,3 триллиона беккерелей. Оператор АЭС компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024-го, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В текущем финансовом году (1 апреля 2024–31 марта 2025 года) ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов. Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор в октябре прошлого года также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
https://ria.ru/20231213/fukusima-1915500421.html
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в мире, япония, китай, tepco, терсо, фукусима-1
В мире, Япония, Китай, TEPCO, ТЕРСО, Фукусима-1
Оператор АЭС "Фукусима-1" начал седьмой сброс очищенной воды в океан

Японская TEPCO начала седьмой сброс воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1"

© РИА Новости / Ксения Нака Цистерны с радиоактивной водой на АЭС "Фукусима"
Цистерны с радиоактивной водой на АЭС Фукусима - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Ксения Нака
Цистерны с радиоактивной водой на АЭС "Фукусима". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO на северо-востоке Японии приступила к седьмому по счету сбросу очищенной низкорадиоактивной воды в океан.
По данным телеканала NHK, сброс начался в первой половине дня пятницы. Как сообщала ранее сама TEPCO, в период с 28 июня по 16 июля будет сброшено 7,8 тысячи кубических метров воды с общим содержанием трития в примерно 1,3 триллиона беккерелей.
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Оператор АЭС компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024-го, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В текущем финансовом году (1 апреля 2024–31 марта 2025 года) ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов.
Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор в октябре прошлого года также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
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