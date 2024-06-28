https://ria.ru/20240628/fukusima-1956000841.html

Оператор АЭС "Фукусима-1" начал седьмой сброс очищенной воды в океан

Оператор АЭС "Фукусима-1" начал седьмой сброс очищенной воды в океан - РИА Новости, 28.06.2024

Оператор АЭС "Фукусима-1" начал седьмой сброс очищенной воды в океан

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO на северо-востоке Японии приступила к седьмому по счету сбросу очищенной низкорадиоактивной воды в океан. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:59

2024-06-28T07:59

2024-06-28T07:59

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ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO на северо-востоке Японии приступила к седьмому по счету сбросу очищенной низкорадиоактивной воды в океан. По данным телеканала NHK, сброс начался в первой половине дня пятницы. Как сообщала ранее сама TEPCO, в период с 28 июня по 16 июля будет сброшено 7,8 тысячи кубических метров воды с общим содержанием трития в примерно 1,3 триллиона беккерелей. Оператор АЭС компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024-го, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В текущем финансовом году (1 апреля 2024–31 марта 2025 года) ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов. Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор в октябре прошлого года также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.

https://ria.ru/20231213/fukusima-1915500421.html

https://ria.ru/20240523/mid-1947794611.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, китай, tepco, терсо, фукусима-1