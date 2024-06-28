https://ria.ru/20240628/fryazino-1956048612.html
Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар, задержали
Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар, задержали - РИА Новости, 28.06.2024
Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар, задержали
Следователь задержал собственницу здания в подмосковном Фрязино, где при пожаре погибли шесть человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:17
2024-06-28T11:17
2024-06-28T12:56
крупный пожар во фрязино
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Следователь задержал собственницу здания в подмосковном Фрязино, где при пожаре погибли шесть человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."На допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания", — сказала собеседница агентства.По данным следствия, с 2014 года здание находится в собственности у жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти мужа. В 2019-м суд признал умершего собственника банкротом и начал процедуру реализации имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", в руководстве которого были люди из близкого окружения женщины, что позволило ей продолжать зарабатывать на сдаче помещений в аренду.ООО "Исприн" зарегистрировано в Чувашии, по данным "Бир Аналитик", в нем официально работают два человека. С февраля 2024 года руководителем числится Светлана Фомина. Уставный капитал — 11 000 рублей, предприятие действующее, основной вид деятельности по ОКВЭД — деятельность в области права.Следователи пришли к выводу, что собственница здания, ее представитель и замгендиректора ООО "Исприн" собирали с арендаторов плату в том числе за коммунальные услуги. При этом они не обеспечивали безопасность этих услуг, в частности, не следили за состоянием электропроводки и за соблюдением требований пожарной безопасности.Замгендиректора "Исприна" Юрия Фомина Щелковский городской суд арестовал 26 июня.
https://ria.ru/20240627/kot-1955951087.html
https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html
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крупный пожар во фрязино, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Крупный пожар во Фрязино, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар, задержали
СК задержал собственницу здания, в котором погибли люди при пожаре во Фрязино
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Следователь задержал собственницу здания в подмосковном Фрязино, где при пожаре погибли шесть человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
"На допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания", — сказала собеседница агентства.
По данным следствия, с 2014 года здание находится в собственности у жительницы Калуги
, вступившей в наследство после смерти мужа. В 2019-м суд признал умершего собственника банкротом и начал процедуру реализации имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", в руководстве которого были люди из близкого окружения женщины, что позволило ей продолжать зарабатывать на сдаче помещений в аренду.
Пожар в восьмиэтажном здании произошел 24 июня, огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. По официальным данным, погибли шесть человек. Следователи пришли к выводу, что причиной гибели людей стало в том числе отсутствие систем пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировка пожарных выходов.
ООО "Исприн" зарегистрировано в Чувашии, по данным "Бир Аналитик", в нем официально работают два человека. С февраля 2024 года руководителем числится Светлана Фомина. Уставный капитал — 11 000 рублей, предприятие действующее, основной вид деятельности по ОКВЭД — деятельность в области права.
Следователи пришли к выводу, что собственница здания, ее представитель и замгендиректора ООО "Исприн" собирали с арендаторов плату в том числе за коммунальные услуги. При этом они не обеспечивали безопасность этих услуг, в частности, не следили за состоянием электропроводки и за соблюдением требований пожарной безопасности.
Замгендиректора "Исприна" Юрия Фомина Щелковский городской суд арестовал 26 июня.