https://ria.ru/20240628/fryazino-1956048612.html

Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар, задержали

Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар, задержали - РИА Новости, 28.06.2024

Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар, задержали

Следователь задержал собственницу здания в подмосковном Фрязино, где при пожаре погибли шесть человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:17

2024-06-28T11:17

2024-06-28T12:56

крупный пожар во фрязино

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Следователь задержал собственницу здания в подмосковном Фрязино, где при пожаре погибли шесть человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."На допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания", — сказала собеседница агентства.По данным следствия, с 2014 года здание находится в собственности у жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти мужа. В 2019-м суд признал умершего собственника банкротом и начал процедуру реализации имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", в руководстве которого были люди из близкого окружения женщины, что позволило ей продолжать зарабатывать на сдаче помещений в аренду.ООО "Исприн" зарегистрировано в Чувашии, по данным "Бир Аналитик", в нем официально работают два человека. С февраля 2024 года руководителем числится Светлана Фомина. Уставный капитал — 11 000 рублей, предприятие действующее, основной вид деятельности по ОКВЭД — деятельность в области права.Следователи пришли к выводу, что собственница здания, ее представитель и замгендиректора ООО "Исприн" собирали с арендаторов плату в том числе за коммунальные услуги. При этом они не обеспечивали безопасность этих услуг, в частности, не следили за состоянием электропроводки и за соблюдением требований пожарной безопасности.Замгендиректора "Исприна" Юрия Фомина Щелковский городской суд арестовал 26 июня.

https://ria.ru/20240627/kot-1955951087.html

https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html

https://ria.ru/20240612/pozhar-1952325949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крупный пожар во фрязино, следственный комитет россии (ск рф), происшествия