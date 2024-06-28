Рейтинг@Mail.ru
Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар, задержали - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 28.06.2024 (обновлено: 12:56 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/fryazino-1956048612.html
Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар, задержали
Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар, задержали - РИА Новости, 28.06.2024
Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар, задержали
Следователь задержал собственницу здания в подмосковном Фрязино, где при пожаре погибли шесть человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:17
2024-06-28T12:56
крупный пожар во фрязино
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955160156_0:136:3156:1911_1920x0_80_0_0_754a0d7ede3a811cf59fb180e3e521ec.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Следователь задержал собственницу здания в подмосковном Фрязино, где при пожаре погибли шесть человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."На допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания", — сказала собеседница агентства.По данным следствия, с 2014 года здание находится в собственности у жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти мужа. В 2019-м суд признал умершего собственника банкротом и начал процедуру реализации имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", в руководстве которого были люди из близкого окружения женщины, что позволило ей продолжать зарабатывать на сдаче помещений в аренду.ООО "Исприн" зарегистрировано в Чувашии, по данным "Бир Аналитик", в нем официально работают два человека. С февраля 2024 года руководителем числится Светлана Фомина. Уставный капитал — 11 000 рублей, предприятие действующее, основной вид деятельности по ОКВЭД — деятельность в области права.Следователи пришли к выводу, что собственница здания, ее представитель и замгендиректора ООО "Исприн" собирали с арендаторов плату в том числе за коммунальные услуги. При этом они не обеспечивали безопасность этих услуг, в частности, не следили за состоянием электропроводки и за соблюдением требований пожарной безопасности.Замгендиректора "Исприна" Юрия Фомина Щелковский городской суд арестовал 26 июня.
https://ria.ru/20240627/kot-1955951087.html
https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html
https://ria.ru/20240612/pozhar-1952325949.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955160156_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_63abd73e15bc2655137e9d5a36b07732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крупный пожар во фрязино, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Крупный пожар во Фрязино, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар, задержали

СК задержал собственницу здания, в котором погибли люди при пожаре во Фрязино

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пожар в подмосковном Фрязино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Следователь задержал собственницу здания в подмосковном Фрязино, где при пожаре погибли шесть человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
"На допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания", — сказала собеседница агентства.
Сотрудники МЧС РФ на месте пожара на территории НИИ Платан во Фрязино - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
После пожара во Фрязино ищут пропавшего кота
Вчера, 20:25
По данным следствия, с 2014 года здание находится в собственности у жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти мужа. В 2019-м суд признал умершего собственника банкротом и начал процедуру реализации имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", в руководстве которого были люди из близкого окружения женщины, что позволило ей продолжать зарабатывать на сдаче помещений в аренду.

Пожар в восьмиэтажном здании произошел 24 июня, огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. По официальным данным, погибли шесть человек. Следователи пришли к выводу, что причиной гибели людей стало в том числе отсутствие систем пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировка пожарных выходов.

ООО "Исприн" зарегистрировано в Чувашии, по данным "Бир Аналитик", в нем официально работают два человека. С февраля 2024 года руководителем числится Светлана Фомина. Уставный капитал — 11 000 рублей, предприятие действующее, основной вид деятельности по ОКВЭД — деятельность в области права.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Москве вспыхнул пожар в здании Митинского радиорынка
24 июня, 09:43
Следователи пришли к выводу, что собственница здания, ее представитель и замгендиректора ООО "Исприн" собирали с арендаторов плату в том числе за коммунальные услуги. При этом они не обеспечивали безопасность этих услуг, в частности, не следили за состоянием электропроводки и за соблюдением требований пожарной безопасности.
Замгендиректора "Исприна" Юрия Фомина Щелковский городской суд арестовал 26 июня.
Автомобили экстренных служб в Москве
В центре Москвы ликвидировали пожар в административном здании
12 июня, 09:20
 
Крупный пожар во ФрязиноСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала