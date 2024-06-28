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Дело против Усманова в ФРГ основано на необоснованных обвинениях, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
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09:53 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/frg-1956027083.html
Дело против Усманова в ФРГ основано на необоснованных обвинениях, пишут СМИ
Дело против Усманова в ФРГ основано на необоснованных обвинениях, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
Дело против Усманова в ФРГ основано на необоснованных обвинениях, пишут СМИ
Среди немецких прокуроров есть разногласия по поводу достоверности доказательств, которые были использованы для обоснования уголовного расследования в отношении РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:53
2024-06-28T09:53
в мире
германия
франкфурт-на-майне
кельн
алишер усманов
франкфурт
евросоюз
ubs
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Среди немецких прокуроров есть разногласия по поводу достоверности доказательств, которые были использованы для обоснования уголовного расследования в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова: отмечается, что расследование, ведущееся по нему сотрудниками прокуратуры Франкфурта-на-Майне, основано на тех же обвинениях, которые их коллеги в Кельне сочли недостаточными для начала расследования в 2022 году, сообщает портал BNE Intellinews со ссылкой на документы. Ранее представитель Усманова сообщил РИА Новости, что российский бизнесмен подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Банку предъявляется претензия, что серия необоснованных уведомлений в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова послужила поводом для начала политически мотивированных расследований против него. По информации портала, кельнская прокуратура отклонила жалобу с просьбой расследовать отмывание денег, которое якобы предпринималось офшорными организациями, связанными с Усмановым. В Кельне не нашли доказательств политических или экономических преступлений, которые могли бы преследоваться в Германии, и отклонили жалобу после ее тщательного рассмотрения. "Та же жалоба стала частью... расследования отмывания денег в отношении Усманова со стороны прокуратуры Франкфурта примерно в то же время в 2022 году", - пишет портал. По данным BNE Intellinews, было также предпринято несколько безуспешных попыток вывести расследование во Франкфурте на международный уровень, с привлечением правоохранителей из ЕС и других стран. По словам источников, подобные попытки могут указывать на то, что расследование, возможно, основано на недостаточных доказательствах. В Германии Усманов обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, недекларировании активов и нарушении санкционных правил ЕС. Осенью 2022 года сотрудники прокуратуры и федерального ведомства уголовной полиции провели серию резонансных обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте "Дильбар" в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными. В ноябре суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам.
https://ria.ru/20240613/usmanov-1952456329.html
https://rsport.ria.ru/20240307/bavariya-1931778665.html
германия
франкфурт-на-майне
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в мире, германия, франкфурт-на-майне, кельн, алишер усманов, франкфурт, евросоюз, ubs
В мире, Германия, Франкфурт-на-Майне, Кельн, Алишер Усманов, Франкфурт, Евросоюз, UBS
Дело против Усманова в ФРГ основано на необоснованных обвинениях, пишут СМИ

BNE: дело против Усманова во Франкфурте базируется на необоснованных обвинениях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алишер Усманов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Среди немецких прокуроров есть разногласия по поводу достоверности доказательств, которые были использованы для обоснования уголовного расследования в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова: отмечается, что расследование, ведущееся по нему сотрудниками прокуратуры Франкфурта-на-Майне, основано на тех же обвинениях, которые их коллеги в Кельне сочли недостаточными для начала расследования в 2022 году, сообщает портал BNE Intellinews со ссылкой на документы.
Ранее представитель Усманова сообщил РИА Новости, что российский бизнесмен подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Банку предъявляется претензия, что серия необоснованных уведомлений в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова послужила поводом для начала политически мотивированных расследований против него.
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По информации портала, кельнская прокуратура отклонила жалобу с просьбой расследовать отмывание денег, которое якобы предпринималось офшорными организациями, связанными с Усмановым. В Кельне не нашли доказательств политических или экономических преступлений, которые могли бы преследоваться в Германии, и отклонили жалобу после ее тщательного рассмотрения.
"Та же жалоба стала частью... расследования отмывания денег в отношении Усманова со стороны прокуратуры Франкфурта примерно в то же время в 2022 году", - пишет портал.
По данным BNE Intellinews, было также предпринято несколько безуспешных попыток вывести расследование во Франкфурте на международный уровень, с привлечением правоохранителей из ЕС и других стран. По словам источников, подобные попытки могут указывать на то, что расследование, возможно, основано на недостаточных доказательствах.
В Германии Усманов обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, недекларировании активов и нарушении санкционных правил ЕС. Осенью 2022 года сотрудники прокуратуры и федерального ведомства уголовной полиции провели серию резонансных обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте "Дильбар" в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными. В ноябре суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам.
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Прокуратура вернула "Баварии" бумаги, изъятые по делу Усманова, пишут СМИ
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