https://ria.ru/20240628/forum-1956222895.html

Третий межмуниципальный форум "Управдом" прошел в щелковской усадьбе

Третий межмуниципальный форум "Управдом" прошел в щелковской усадьбе - РИА Новости, 28.06.2024

Третий межмуниципальный форум "Управдом" прошел в щелковской усадьбе

Третий межмуниципальный форум "Управдом" прошел в усадьбе "Гребнево" в Щелкове, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T20:26

2024-06-28T20:26

2024-06-28T20:26

жкх

московская область (подмосковье)

ирина гусева

андрей воробьев

фрязино

щелково

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Третий межмуниципальный форум "Управдом" прошел в усадьбе "Гребнево" в Щелкове, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Участники - представители шести округов Подмосковья: Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка и Звездный городок.Главная цель форума — конструктивный диалог власти с жителями, представителями Ассоциации МКД и управляющими компаниями о ЖКХ."В каждом муниципалитете Московской области есть множество успешных практик, реализованных с участием населения. Для муниципального сообщества страны опыт Подмосковья очень ценен, и ВАРМСУ готова помогать в его тиражировании", — отметила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева.Так, представители городского округа Щелково поделились успешными кейсами взаимодействия с жителями в решении проблем с управляющими компаниями и при технологических сбоях на территории."Этот форум предназначен для обмена опытом и совершенствования системы предоставления услуг ЖКХ. Когда представители власти взаимодействуют с активными жителями, всегда есть результат", — сказала председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.После выступления спикеров слово взяли жители и председатели советов МКД. Они вынесли ряд предложений по улучшению системы взаимодействия с органами местного самоуправления и управляющими компаниями, а также смогли задать вопросы представителям профильных ведомств и организаций.Впервые форум "Управдом" прошел в Московской области в 2014 году. Тогда губернатор региона Андрей Воробьев поддержал идею создания в Подмосковье Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, которая сейчас насчитывает более 2,5 тысячи членов.Лозунг мероприятия "решаем проблемы вместе". Именно таким путем решили идти участники форума для достижения максимальных результатов в сфере ЖКХ.

https://ria.ru/20170717/1498642308.html

московская область (подмосковье)

фрязино

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, московская область (подмосковье), ирина гусева, андрей воробьев, фрязино, щелково