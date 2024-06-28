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Третий межмуниципальный форум "Управдом" прошел в щелковской усадьбе - РИА Новости, 28.06.2024
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20:26 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/forum-1956222895.html
Третий межмуниципальный форум "Управдом" прошел в щелковской усадьбе
Третий межмуниципальный форум "Управдом" прошел в щелковской усадьбе - РИА Новости, 28.06.2024
Третий межмуниципальный форум "Управдом" прошел в щелковской усадьбе
Третий межмуниципальный форум "Управдом" прошел в усадьбе "Гребнево" в Щелкове, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T20:26
2024-06-28T20:26
жкх
московская область (подмосковье)
ирина гусева
андрей воробьев
фрязино
щелково
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Третий межмуниципальный форум "Управдом" прошел в усадьбе "Гребнево" в Щелкове, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Участники - представители шести округов Подмосковья: Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка и Звездный городок.Главная цель форума — конструктивный диалог власти с жителями, представителями Ассоциации МКД и управляющими компаниями о ЖКХ."В каждом муниципалитете Московской области есть множество успешных практик, реализованных с участием населения. Для муниципального сообщества страны опыт Подмосковья очень ценен, и ВАРМСУ готова помогать в его тиражировании", — отметила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева.Так, представители городского округа Щелково поделились успешными кейсами взаимодействия с жителями в решении проблем с управляющими компаниями и при технологических сбоях на территории."Этот форум предназначен для обмена опытом и совершенствования системы предоставления услуг ЖКХ. Когда представители власти взаимодействуют с активными жителями, всегда есть результат", — сказала председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.После выступления спикеров слово взяли жители и председатели советов МКД. Они вынесли ряд предложений по улучшению системы взаимодействия с органами местного самоуправления и управляющими компаниями, а также смогли задать вопросы представителям профильных ведомств и организаций.Впервые форум "Управдом" прошел в Московской области в 2014 году. Тогда губернатор региона Андрей Воробьев поддержал идею создания в Подмосковье Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, которая сейчас насчитывает более 2,5 тысячи членов.Лозунг мероприятия "решаем проблемы вместе". Именно таким путем решили идти участники форума для достижения максимальных результатов в сфере ЖКХ.
https://ria.ru/20170717/1498642308.html
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жкх, московская область (подмосковье), ирина гусева, андрей воробьев, фрязино, щелково
ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Ирина Гусева, Андрей Воробьев, Фрязино, Щелково

Третий межмуниципальный форум "Управдом" прошел в щелковской усадьбе

© Фото : пресс-служба администрации ЩелковоТретий межмуниципальный форум "Управдом" в усадьбе "Гребнево" в Щелкове
Третий межмуниципальный форум Управдом в усадьбе Гребнево в Щелкове - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : пресс-служба администрации Щелково
Третий межмуниципальный форум "Управдом" в усадьбе "Гребнево" в Щелкове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Третий межмуниципальный форум "Управдом" прошел в усадьбе "Гребнево" в Щелкове, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники - представители шести округов Подмосковья: Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка и Звездный городок.
Город Красногорск. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2017
В Подмосковье провели 126 форумов "Управдом" с начала года
17 июля 2017, 17:15
Главная цель форума — конструктивный диалог власти с жителями, представителями Ассоциации МКД и управляющими компаниями о ЖКХ.
"В каждом муниципалитете Московской области есть множество успешных практик, реализованных с участием населения. Для муниципального сообщества страны опыт Подмосковья очень ценен, и ВАРМСУ готова помогать в его тиражировании", — отметила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева.
Так, представители городского округа Щелково поделились успешными кейсами взаимодействия с жителями в решении проблем с управляющими компаниями и при технологических сбоях на территории.
«
"Этот форум предназначен для обмена опытом и совершенствования системы предоставления услуг ЖКХ. Когда представители власти взаимодействуют с активными жителями, всегда есть результат", — сказала председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.
© Фото : пресс-служба администрации ЩелковоТретий межмуниципальный форум "Управдом" в усадьбе "Гребнево" в Щелкове
Третий межмуниципальный форум Управдом в усадьбе Гребнево в Щелкове - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : пресс-служба администрации Щелково
Третий межмуниципальный форум "Управдом" в усадьбе "Гребнево" в Щелкове
После выступления спикеров слово взяли жители и председатели советов МКД. Они вынесли ряд предложений по улучшению системы взаимодействия с органами местного самоуправления и управляющими компаниями, а также смогли задать вопросы представителям профильных ведомств и организаций.
Впервые форум "Управдом" прошел в Московской области в 2014 году. Тогда губернатор региона Андрей Воробьев поддержал идею создания в Подмосковье Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, которая сейчас насчитывает более 2,5 тысячи членов.
Лозунг мероприятия "решаем проблемы вместе". Именно таким путем решили идти участники форума для достижения максимальных результатов в сфере ЖКХ.
© Фото : пресс-служба администрации ЩелковоТретий межмуниципальный форум "Управдом" в усадьбе "Гребнево" в Щелкове
Третий межмуниципальный форум Управдом в усадьбе Гребнево в Щелкове - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : пресс-служба администрации Щелково
Третий межмуниципальный форум "Управдом" в усадьбе "Гребнево" в Щелкове
 
ЖКХМосковская область (Подмосковье)Ирина ГусеваАндрей ВоробьевФрязиноЩелково
 
 
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