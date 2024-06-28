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Форум "Великие реки" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году - РИА Новости, 28.06.2024
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Нижегородская область
 
17:36 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/forum-1956184690.html
Форум "Великие реки" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году
Форум "Великие реки" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году - РИА Новости, 28.06.2024
Форум "Великие реки" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году
Форум "Великие реки" состоится в Нижнем Новгороде в 2025 году после шестилетнего перерыва, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:36
2024-06-28T17:36
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Форум "Великие реки" состоится в Нижнем Новгороде в 2025 году после шестилетнего перерыва, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии открытия 10-й встречи министров окружающей среды стран БРИКС. "Губернатор Нижегородской области пригласил участников встречи присоединиться к форуму "Великие реки", посвященному сохранению и развитию речных ресурсов. Форум планируется провести в Нижнем Новгороде в 2025 году, продолжая 20-летние традиции его организации на Нижегородской ярмарке", - сообщает пресс-служба правительства региона. В последний раз форум "Великие реки" проводился в 2019 году. За время своего существования он принял более 500 тысяч экспертов, ученых и государственных деятелей, представителей 20 тысяч предприятий и организаций из разных регионов России и 43 стран. "Расположение Нижнего Новгорода на слиянии двух больших водных артерий просто обязывает нас возродить форум и наполнить его повестку новыми смыслами. Мы сделаем это летом 2025 года. И всех приглашаем, потому что великие реки — это не только Волга, Ока, Енисей, Лена, но это и Хуанхэ, Янцзы и другие, которые протекают в странах БРИКС", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
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нижний новгород, глеб никитин
Нижегородская область, Нижний Новгород, Глеб Никитин

Форум "Великие реки" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Форум "Великие реки" состоится в Нижнем Новгороде в 2025 году после шестилетнего перерыва, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии открытия 10-й встречи министров окружающей среды стран БРИКС.
"Губернатор Нижегородской области пригласил участников встречи присоединиться к форуму "Великие реки", посвященному сохранению и развитию речных ресурсов. Форум планируется провести в Нижнем Новгороде в 2025 году, продолжая 20-летние традиции его организации на Нижегородской ярмарке", - сообщает пресс-служба правительства региона.
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В последний раз форум "Великие реки" проводился в 2019 году. За время своего существования он принял более 500 тысяч экспертов, ученых и государственных деятелей, представителей 20 тысяч предприятий и организаций из разных регионов России и 43 стран.
"Расположение Нижнего Новгорода на слиянии двух больших водных артерий просто обязывает нас возродить форум и наполнить его повестку новыми смыслами. Мы сделаем это летом 2025 года. И всех приглашаем, потому что великие реки — это не только Волга, Ока, Енисей, Лена, но это и Хуанхэ, Янцзы и другие, которые протекают в странах БРИКС", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
 
Нижегородская областьНижний НовгородГлеб Никитин
 
 
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