https://ria.ru/20240628/forum-1956184690.html

Форум "Великие реки" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году

Форум "Великие реки" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году - РИА Новости, 28.06.2024

Форум "Великие реки" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году

Форум "Великие реки" состоится в Нижнем Новгороде в 2025 году после шестилетнего перерыва, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:36

2024-06-28T17:36

2024-06-28T17:36

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Форум "Великие реки" состоится в Нижнем Новгороде в 2025 году после шестилетнего перерыва, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии открытия 10-й встречи министров окружающей среды стран БРИКС. "Губернатор Нижегородской области пригласил участников встречи присоединиться к форуму "Великие реки", посвященному сохранению и развитию речных ресурсов. Форум планируется провести в Нижнем Новгороде в 2025 году, продолжая 20-летние традиции его организации на Нижегородской ярмарке", - сообщает пресс-служба правительства региона. В последний раз форум "Великие реки" проводился в 2019 году. За время своего существования он принял более 500 тысяч экспертов, ученых и государственных деятелей, представителей 20 тысяч предприятий и организаций из разных регионов России и 43 стран. "Расположение Нижнего Новгорода на слиянии двух больших водных артерий просто обязывает нас возродить форум и наполнить его повестку новыми смыслами. Мы сделаем это летом 2025 года. И всех приглашаем, потому что великие реки — это не только Волга, Ока, Енисей, Лена, но это и Хуанхэ, Янцзы и другие, которые протекают в странах БРИКС", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

https://ria.ru/20240608/kampus-1951642468.html

нижний новгород

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Артем Смирнов

нижний новгород, глеб никитин