https://ria.ru/20240628/forum-1956150462.html

В Нижнем Новгороде пройдет XII форум регионов России и Белоруссии

В Нижнем Новгороде пройдет XII форум регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024

В Нижнем Новгороде пройдет XII форум регионов России и Белоруссии

Очередной XII форум регионов России и Белоруссии в 2025 году пройдет в Нижнем Новгороде, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:11

2024-06-28T16:11

2024-06-28T16:11

нижний новгород

россия

белоруссия

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ВИТЕБСК, 28 июн - РИА Новости. Очередной XII форум регионов России и Белоруссии в 2025 году пройдет в Нижнем Новгороде, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы ждем вас в следующем году в Нижнем Новгороде. Регион определен", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания XI форума регионов в Витебске.

https://ria.ru/20240527/putin-1948599821.html

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нижний новгород, россия, белоруссия