Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде пройдет XII форум регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/forum-1956150462.html
В Нижнем Новгороде пройдет XII форум регионов России и Белоруссии
В Нижнем Новгороде пройдет XII форум регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024
В Нижнем Новгороде пройдет XII форум регионов России и Белоруссии
Очередной XII форум регионов России и Белоруссии в 2025 году пройдет в Нижнем Новгороде, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:11
2024-06-28T16:11
нижний новгород
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946206752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84b54145c0dc2df964dcedc2bb7f2015.jpg
ВИТЕБСК, 28 июн - РИА Новости. Очередной XII форум регионов России и Белоруссии в 2025 году пройдет в Нижнем Новгороде, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. &quot;Мы ждем вас в следующем году в Нижнем Новгороде. Регион определен&quot;, - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания XI форума регионов в Витебске.
https://ria.ru/20240527/putin-1948599821.html
нижний новгород
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946206752_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d5dcc122e5ecbd207db23f8418f7e694.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, россия, белоруссия
Нижний Новгород, Россия, Белоруссия
В Нижнем Новгороде пройдет XII форум регионов России и Белоруссии

Матвиенко: XII форум регионов России и Белоруссии пройдет в Нижнем Новгороде

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкУчастники форума регионов России и Белоруссии в Гродно
Участники форума регионов России и Белоруссии в Гродно - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Участники форума регионов России и Белоруссии в Гродно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВИТЕБСК, 28 июн - РИА Новости. Очередной XII форум регионов России и Белоруссии в 2025 году пройдет в Нижнем Новгороде, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«

"Мы ждем вас в следующем году в Нижнем Новгороде. Регион определен", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания XI форума регионов в Витебске.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана
27 мая, 12:26
 
Нижний НовгородРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала