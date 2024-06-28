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В Нижнем Новгороде пройдет XII форум регионов России и Белоруссии
В Нижнем Новгороде пройдет XII форум регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024
В Нижнем Новгороде пройдет XII форум регионов России и Белоруссии
Очередной XII форум регионов России и Белоруссии в 2025 году пройдет в Нижнем Новгороде, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:11
2024-06-28T16:11
2024-06-28T16:11
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ВИТЕБСК, 28 июн - РИА Новости. Очередной XII форум регионов России и Белоруссии в 2025 году пройдет в Нижнем Новгороде, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы ждем вас в следующем году в Нижнем Новгороде. Регион определен", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания XI форума регионов в Витебске.
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нижний новгород, россия, белоруссия
Нижний Новгород, Россия, Белоруссия
В Нижнем Новгороде пройдет XII форум регионов России и Белоруссии
Матвиенко: XII форум регионов России и Белоруссии пройдет в Нижнем Новгороде