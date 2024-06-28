https://ria.ru/20240628/forum-1956071658.html
Путин рассказал о результатах Форума регионов России и Белоруссии
Путин рассказал о результатах Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024
Путин рассказал о результатах Форума регионов России и Белоруссии
Порядка 250 соглашений и коммерческих контрактов на общую сумму в 24 миллиарда рублей было заключено в рамках форума регионов России и Белоруссии, заявил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:30
2024-06-28T12:30
2024-06-28T12:40
россия
белоруссия
экономика
владимир путин
форум регионов россии и беларуси
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка 250 соглашений и коммерческих контрактов на общую сумму в 24 миллиарда рублей было заключено в рамках форума регионов России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания форума."Пакет договоренностей, достигнутых в ходе форума, включает порядка 250 соглашений и коммерческих контрактов на общую сумму в 24 миллиарда рублей. Их реализация, безусловно, будет способствовать расширению взаимодействия по линии регионов и в целом российско-белорусского торгово-инвестиционного сотрудничества", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240628/putin-1956071556.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, экономика, владимир путин, форум регионов россии и беларуси
Россия, Белоруссия, Экономика, Владимир Путин, Форум регионов России и Беларуси
Путин рассказал о результатах Форума регионов России и Белоруссии
Путин: на Форуме регионов России и Белоруссии заключили около 250 соглашений