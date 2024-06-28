https://ria.ru/20240628/forum-1956071658.html

Путин рассказал о результатах Форума регионов России и Белоруссии

Путин рассказал о результатах Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024

Путин рассказал о результатах Форума регионов России и Белоруссии

Порядка 250 соглашений и коммерческих контрактов на общую сумму в 24 миллиарда рублей было заключено в рамках форума регионов России и Белоруссии, заявил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:30

2024-06-28T12:30

2024-06-28T12:40

россия

белоруссия

экономика

владимир путин

форум регионов россии и беларуси

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка 250 соглашений и коммерческих контрактов на общую сумму в 24 миллиарда рублей было заключено в рамках форума регионов России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания форума."Пакет договоренностей, достигнутых в ходе форума, включает порядка 250 соглашений и коммерческих контрактов на общую сумму в 24 миллиарда рублей. Их реализация, безусловно, будет способствовать расширению взаимодействия по линии регионов и в целом российско-белорусского торгово-инвестиционного сотрудничества", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240628/putin-1956071556.html

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Варвара Скокшина

россия, белоруссия, экономика, владимир путин, форум регионов россии и беларуси