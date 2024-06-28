https://ria.ru/20240628/fom-1956049009.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 28.06.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, доверяют ему 81% респондентов, опрошенных ФОМ. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:18

2024-06-28T11:18

2024-06-28T11:18

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, доверяют ему 81% респондентов, опрошенных ФОМ. Восемь из десяти (82%) опрошенных убеждены, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 7% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 10% россиян скорее не доверяют ему. Более половины (57%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо. Работу премьер-министра России Михаила Мишустина положительно оценивают 61% респондентов, отрицательно - 11%. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (49%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 9% - за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 21-23 июня 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240625/zvonki-1955277735.html

https://ria.ru/20240621/opros-1954408298.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество