https://ria.ru/20240628/fom-1956049009.html
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 28.06.2024
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, доверяют ему 81% респондентов, опрошенных ФОМ. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:18
2024-06-28T11:18
2024-06-28T11:18
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, доверяют ему 81% респондентов, опрошенных ФОМ. Восемь из десяти (82%) опрошенных убеждены, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 7% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 10% россиян скорее не доверяют ему. Более половины (57%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо. Работу премьер-министра России Михаила Мишустина положительно оценивают 61% респондентов, отрицательно - 11%. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (49%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 9% - за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 21-23 июня 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240625/zvonki-1955277735.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
ФОМ: 82 процента россиян положительно оценивают работу Путина
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, доверяют ему 81% респондентов, опрошенных ФОМ.
Восемь из десяти (82%) опрошенных убеждены, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 7% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 10% россиян скорее не доверяют ему.
Более половины (57%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо. Работу премьер-министра России Михаила Мишустина положительно оценивают 61% респондентов, отрицательно - 11%.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (49%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 9% - за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 21-23 июня 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.