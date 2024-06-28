https://ria.ru/20240628/festival-1956237236.html

В Москве открылся фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

В Москве открылся фестиваль "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 28.06.2024

В Москве открылся фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" открылся на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T22:35

2024-06-28T22:35

2024-06-28T22:38

россия

авдеевка

донбасс

маргарита симоньян

лариса долина

владимир машков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" открылся на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. "Мы посчитали для себя невозможным не отдать таким образом дань уважения тем, кто ездит на фронт, живет практически на фронте, показывая и рассказывая всей стране о других людях, которые на фронте сейчас защищают нашу с вами страну. И те, и другие рискуют жизнью: военкоры, рядовые и поэты фронтовые, и полковники" - сказала Симоньян на сцене фестиваля на ВДНХ. Симоньян также поблагодарила всех, кто пришел на фестиваль, чтобы посмотреть и оценить то, что снимают военкоры. Она уточнила, что фестиваль возник "на коленке" и госфинансирования не имеет. "Люди, кто сейчас в этом зале, участники СВО и все люди, помогающие фронту, это и есть элита нашего нового общества, это и есть элита нашей новой страны", - добавила Симоньян. Минута молчания по павшим бойцам была объявлена на фестивале. Также на фестивале выступила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, она поприветствовала не только героев специальной военной операции, которые собрались в зале, но и героев, которые участвовали в предыдущих локальных войнах и конфликтах. "Мы только что с вами почтили память тех, кто ценой собственной жизни защищал интересы нашего государства. Но наша задача сохранить память об этих людях на десятки и сотни лет перед этим потоком. А как мы можем это сделать? А именно снимая фильмы, делая постановки, публикуя книги", - сказала Цивилева. Для зрителей фестиваля на сцене выступила народная артистка России Лариса Долина. "Военкоры, которые снимают в горячих точках, они просто герои, благодаря их фильмам наши дети могут знать, что происходило, они всегда будут знать правду", - сказала артистка на сцене фестиваля. Зрителям показали фильм "Авдеевка. Так выглядит война" автора-документалиста RT Ольги Кирий и режиссера Абаса Али-Заде, в котором рассказываются пронзительные истории жителей Авдеевки. В фильме рассказываются пронзительные истории жителей Авдеевки. В роли рассказчика выступит спасатель МЧС, который вытаскивал людей из разрушенных подвалов. Каждую из новелл предваряют стихи, написанные поэтами Донбасса, в исполнении народных артистов России Владимира Машкова, Ларисы Долиной и Евгения Князева. После показа фильма на сцену вышли автор-документалист фильма RT "Авдеевка. Так выглядит война" Ольга Кирий и герои ее фильма. "Это работа огромной команды. И в отличие от всех предыдущих фильмов. Я бы сказала, что это было не 5%, а 95% - это была работа за кадром тех людей, которых я даже назвать не могу, но они знают, что благодаря им и их помощи этот фильм состоялся. И, конечно, благодаря вот этим людям, которых я считаю не только героями фильма, это уже такое понятие герой, герой по жизни", - сказала Кирий. Также на сцене фестиваля выступали поэты СВО и выступала группа "Зверобой" с песней "Моя Родина возвращается". Церемония открытия фестиваля "RT.Док: Время наших героев" завершилась исполнением группы "Зверобой" гимна фестиваля "Время героев".

https://ria.ru/20240408/film-1938686170.html

https://ria.ru/20240224/vystavka-1929268258.html

https://ria.ru/20240626/festival-1955281633.html

россия

авдеевка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, авдеевка, донбасс, маргарита симоньян, лариса долина, владимир машков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), выставка-форум "россия"