https://ria.ru/20240628/festival-1955971981.html

На ВДНХ откроется международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

На ВДНХ откроется международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 28.06.2024

На ВДНХ откроется международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", в программе которого 13 фильмов о героях СВО, пройдет в Москве с 28 по 30 июня РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T00:31

2024-06-28T00:31

2024-06-28T00:31

культура

россия

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", в программе которого 13 фильмов о героях СВО, пройдет в Москве с 28 по 30 июня на выставке "Россия" на ВДНХ. Фестиваль откроется в пятницу в 19.00 премьерой фильма "Авдеевка. Так выглядит война". Режиссером фильма стал Абас Али-Заде, автором выступила Ольга Кирий. В фильме рассказываются пронзительные истории жителей Авдеевки. В роли рассказчика выступит спасатель МЧС, который вытаскивал людей из разрушенных подвалов. Каждую из новелл предваряют стихи, написанные поэтами Донбасса, в исполнении народных артистов России Владимира Машкова, Ларисы Долиной и Евгения Князева. На церемонии открытия выступят Долина, группа "Зверобой", поэты Анна Долгарева, Анна Ревякина, Ольга Старушко, Влад Маленко, Дмитрий Филиппов, Дмитрий Мельников, Динара Керимова, симфонический оркестр композитора-неоклассика Игоря Скворцова. В программе фестиваля 13 фильмов о героях специальной военной операции, бойцах и военных медиках, добровольцах фронта и тыла, военкорах и всех, кто стоит на защите Родины. В субботу покажут шесть документальных кинолент. Среди них - "Я иду домой" режиссера Владислава Рыткова и автора Андрея Ященко. Фильм рассказывает об освобождении Артемовска. Главный герой картины - заместитель командира разведвзвода, его отца и сына, мирных людей, убили в 2014 году на Украине. Командир бросил хорошую работу, друзей и уехал воевать. Теперь, в 2023-м, он освобождает Артемовск, выводя стариков, женщин и детей из-под обстрелов. В 15.40 пройдет круглый стол "Почему говорят, что в окопах атеистов нет?" с участием журналиста Бориса Корчевникова. В 17.40 в субботу планируется показ фильма режиссера Клима Поплавского "Оркестр белого. Штурм". Кинолента - об авдеевском коксохимическом комбинате, который украинская армия особо охраняла с самого начала штурма города. А вечером того же дня в 19.00 состоится встреча с журналистом Владимиром Соловьевым "Россия сегодня — беседа о главном". Он расскажет о том, какое место занимает Россия на политической карте мира, какие перемены ждут общество в ближайшее время. В воскресенье, 30 июня, покажут еще семь фильмов о спецоперации. Кроме того, пройдет панельная дискуссия "Военная документалистика". В тот же день в 20.00 пройдет церемония закрытия фестиваля.

https://ria.ru/20240408/film-1938686170.html

https://ria.ru/20240303/rezhisser-1930810112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, выставка-форум "россия"