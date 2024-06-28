https://ria.ru/20240628/erdogan-1956117183.html

Эрдоган прокомментировал заявления Асада о нормализации отношений с Сирией

Эрдоган прокомментировал заявления Асада о нормализации отношений с Сирией - РИА Новости, 28.06.2024

Эрдоган прокомментировал заявления Асада о нормализации отношений с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления сирийского лидера Башара Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявил, что причин для... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:30

2024-06-28T14:30

2024-06-28T14:37

турция

сирия

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АНКАРА, 28 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления сирийского лидера Башара Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявил, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска.Сирийский президент Башар Асад в среду заявил, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с её отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета САР. Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме в четверг, он должен окончательно открыться 1 июля."Причин для неустановления (дипотношений) нет. Мы будем действовать вместе в развитии отношений с Сирией так же, как мы действовали вместе в прошлом. У нас никогда не может быть проблем или цели вмешиваться во внутренние дела Сирии", - заявил турецкий лидер журналистам в пятницу.Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде.Как заявлял в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карт, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20240624/dostizhenie-1955178641.html

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турция

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турция, сирия, в мире