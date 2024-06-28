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Эрдоган прокомментировал заявления Асада о нормализации отношений с Сирией - РИА Новости, 28.06.2024
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14:30 28.06.2024 (обновлено: 14:37 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/erdogan-1956117183.html
Эрдоган прокомментировал заявления Асада о нормализации отношений с Сирией
Эрдоган прокомментировал заявления Асада о нормализации отношений с Сирией - РИА Новости, 28.06.2024
Эрдоган прокомментировал заявления Асада о нормализации отношений с Сирией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления сирийского лидера Башара Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявил, что причин для... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:30
2024-06-28T14:37
турция
сирия
в мире
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АНКАРА, 28 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления сирийского лидера Башара Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявил, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска.Сирийский президент Башар Асад в среду заявил, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с её отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета САР. Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме в четверг, он должен окончательно открыться 1 июля."Причин для неустановления (дипотношений) нет. Мы будем действовать вместе в развитии отношений с Сирией так же, как мы действовали вместе в прошлом. У нас никогда не может быть проблем или цели вмешиваться во внутренние дела Сирии", - заявил турецкий лидер журналистам в пятницу.Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде.Как заявлял в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карт, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
https://ria.ru/20240624/dostizhenie-1955178641.html
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турция, сирия, в мире
Турция, Сирия, В мире
Эрдоган прокомментировал заявления Асада о нормализации отношений с Сирией

Эрдоган: причин для неустановления дипотношений с Сирией нет

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 28 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления сирийского лидера Башара Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявил, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска.
Сирийский президент Башар Асад в среду заявил, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с её отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета САР. Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме в четверг, он должен окончательно открыться 1 июля.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Фидан назвал отсутствие войны в Сирии главным достижением Турции и России
24 июня, 21:37
"Причин для неустановления (дипотношений) нет. Мы будем действовать вместе в развитии отношений с Сирией так же, как мы действовали вместе в прошлом. У нас никогда не может быть проблем или цели вмешиваться во внутренние дела Сирии", - заявил турецкий лидер журналистам в пятницу.
Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде.
Как заявлял в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карт, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
База Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Делегации Турции и Сирии провели переговоры на базе "Хмеймим", пишут СМИ
17 июня, 03:13
 
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