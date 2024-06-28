https://ria.ru/20240628/eksport-1956203902.html

Южная Корея хочет ограничить экспорт в Россию лыжных ботинок

Южная Корея хочет ограничить экспорт в Россию лыжных ботинок - РИА Новости, 28.06.2024

Южная Корея хочет ограничить экспорт в Россию лыжных ботинок

Южная Корея планирует дополнительно ограничить экспорт в Россию 243 товарных позиций, среди которых лыжные ботинки, пластмассовые ванны и антифриз, следует из... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:46

2024-06-28T18:46

2024-06-28T18:46

россия

южная корея

белоруссия

мария захарова

владимир путин

оон

санкции в отношении россии

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СЕУЛ, 28 июн - РИА Новости. Южная Корея планирует дополнительно ограничить экспорт в Россию 243 товарных позиций, среди которых лыжные ботинки, пластмассовые ванны и антифриз, следует из документов, опубликованных южнокорейским министерством промышленности, торговли и ресурсов. Проектом предлагается дополнить список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение контролирующих органов, 243 позициями. Среди них различные виды глин, мела, кремнистые земли, мрамор, доломит, магний, гипс, известь, слюда, стеатит, дубильные и красящие вещества, красители, лаки, пигменты, фольга, шпатлевка, декстрин, фотопластины, фотопленка и фотобумага, кинопленка, соли канифоли, отделочные средства, антидетонаторы, реакционные смеси и заряды для огнетушителей, катализаторы на носителях, алкибензолы, антифризы, жирные кислоты таллового масла, смеси оксирана, оксиды железа. Кроме того, под ограничения на экспорт могут попасть различные химические продукты, такие как биодизель, полипропилен, полистирол, сополимеры винилиденхлорида, поливинилацетат, полиметилметкрилат, полиэфиры, полиамиды, ацетаты целлюлозы. Плюс трубы из полимеров, полиэтиленовые пленки, пластмассовые двери, окна, ванны и другие санитарно-технические изделия, различные виды каучука, резиновые смеси, протекторные заготовки для восстановления шин, шланги из вулканизированной резины, конвейерные ленты, авиационные шины, ткани перевивочного плетения, лыжные ботинки и прочая спортивная обувь, головные уборы. В новые экспортные ограничения Южной Кореи также предполагается включить керамические кирпичи и плитку, оптическое стекло, листовое, многослойное, стеклянные баллоны для осветительного оборудования, серебро, феррованадий, профили, проволоку и листы из рафинированной меди, медные шайбы, свинцовые порошки, оловянные сплавы. Помимо этого Южная Корея планирует ограничить экспорт в Россию и Белоруссию газогенераторов, топливных насосов, топочных горелок, механических устройств для мойки автомобилей, токарные станки с ЧПУ, штамповочные машины, машины для изготовления изделий из проволоки, шлифовальные и рубильные станки, газовые горелки, бетономешалки, машины для сборки электрических ламп, постоянные магниты, осветительные приборы, электрические нагревательные сопротивления, радиоприемники с лазерной считывающей системой, автоматические выключатели, трубки дисплеев. Есть в проекте и крупная техника: дизель-электрические локомотивы, пожарные транспортные средства, автобетономешалки. Также под ограничения могут попасть запчасти к полуприцепам, объективы, астрономические приборы, кинокамеры, тахеометры, запчасти к устройствам для испытания механических свойств материалов. "Военные цели"При этом южнокорейское министерство промышленности в своем пресс-релизе упоминает лишь оборудование для резки и обработки металла, комплектующие для станков и оптических приборов, сенсоры и другие товары, которые "с высокой долей вероятности используются в военных целях". После вступления в силу нового извещения их экспорт в Россию и Белоруссию будет принципиально запрещен, но по ранее заключенным контрактам, а также при поставках данных товаров дочерним компаниям южнокорейских предприятий возможно будет получить индивидуальное разрешение на экспорт. Общественное обсуждение нового ограничительного списка продлится до 18 июля и, как ожидается, он вступит в силу в конце августа. Общий список товаров, ограниченных к экспорту, будет включать уже 1402 позиции. Новый пакет экспортных ограничений, как ранее сообщал директор Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжин, вводится Южной Кореей в ответ на заключение Россией договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Его четвертая статья содержит положения о незамедлительной военной и иной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Договор при этом ссылается на статью 51 Устава ООН, предусматривающего право государств на индивидуальную или коллективную самооборону. Предыдущее расширениеЮжнокорейское министерство промышленности, торговли и ресурсов в конце декабря прошлого года объявило о расширении списка товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию ограничен, до 1159 позиций. Под новые экспортные ограничения, которые вступили в силу 24 февраля, во вторую годовщину начала специальной военной операции на Украине, попали тяжелая строительная техника, металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты, а также все автомобили с объемом двигателя, превышающим 2 литра. Этот шаг объяснялся необходимостью "координации экспортных ограничений с международным сообществом" и "высокой вероятностью" использования этих предметов в военных целях, несмотря на то, что они не попадают под классификацию "стратегических товаров" в соответствии со схемой экспортного контроля Южной Кореи. Комментируя анонсированное в декабре решение Сеула расширить ограничительные меры, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что новые южнокорейские рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея. Она отметила, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, "причем не обязательно симметричного характера", призвав южнокорейцев "потом не удивляться". Сеул 24 марта 2022 года объявил о контроле за экспортом в Россию аналогичного США перечня из 57 категорий не стратегических товаров и технологий. Согласно этой мере, компании Южной Кореи должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. С 28 апреля того же года в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них и многое другое. Россия в ответ включила Южную Корею в список недружественных стран, к которым применяются особые меры воздействия. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954305091.html

https://ria.ru/20240624/medvedev-1955065869.html

https://ria.ru/20240624/koreya-1954964485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, южная корея, белоруссия, мария захарова, владимир путин, оон, санкции в отношении россии