https://ria.ru/20240628/eksport-1956063308.html

"Гжель" к 2026 году выпустит до 140 тысяч изделий для экспорта в Китай

"Гжель" к 2026 году выпустит до 140 тысяч изделий для экспорта в Китай - РИА Новости, 28.06.2024

"Гжель" к 2026 году выпустит до 140 тысяч изделий для экспорта в Китай

Подмосковное предприятие "Гжель" планирует выпустить к 2026 году до 140 тысяч изделий для экспорта в Китай, общая сумма продаж поставляемых товаров может... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:21

2024-06-28T12:21

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подмосковное предприятие "Гжель" планирует выпустить к 2026 году до 140 тысяч изделий для экспорта в Китай, общая сумма продаж поставляемых товаров может превысить 200 миллионов рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "К 2026 году компания планирует выпустить от 130 до 140 тысяч изделий для поставок на китайский рынок, общая сумма продаж по этим изделиям может превысить 200 миллионов рублей. Объединение "Гжель" также планирует наращивать присутствие на китайском рынке за счет развития онлайн-продаж. В ближайшее время продукция компании станет доступна в шоуруме платформы КИФА в Шэньяне (провинция Ляонин), где оптовые покупатели из Китая смогут заказать продукцию российских производителей", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным министра, объединение "Гжель", расположенное в Раменском городском округе Московской области, уже наращивает поставки продукции на зарубежные рынки. Планируется, что доля экспорта в общем объеме продаж к 2026 году достигнет 40%, в основном за счет поставок в Китай и другие страны Восточной Азии. В настоящее время компания работает над созданием ассортимента продукции специально для китайского ранка. Большой популярностью в Китае пользуются изделия, декорированные не только традиционной для Гжели кобальтовой росписью, но также золотом, поэтому предприятие планирует расширять ассортимент продукции с использованием золотого декора, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240628/zavod-1955831578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, технологии, китай, московская область (подмосковье), шэньян, твой бизнес – новости