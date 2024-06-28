https://ria.ru/20240628/ekonomika-1956027618.html

Эксперты: рост объемов ЦФА повышает защищенность всего финансового рынка

Эксперты: рост объемов ЦФА повышает защищенность всего финансового рынка - РИА Новости, 28.06.2024

Эксперты: рост объемов ЦФА повышает защищенность всего финансового рынка

Цифровые финансовые активы (ЦФА) ориентируются с точки зрения безопасности на аналоги крупнейших банков, но при этом обладают более мощной защитной структурой... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:54

2024-06-28T09:54

2024-06-28T10:27

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Цифровые финансовые активы (ЦФА) ориентируются с точки зрения безопасности на аналоги крупнейших банков, но при этом обладают более мощной защитной структурой из-за блокчейна, заявил генеральный директор компании "Цифровые активы" Максим Трофимов. Он выступил в качестве модератора прошедшего в медиацентре "Россия сегодня" заседания Комиссии по развитию цифровых финансовых технологий, организованной Ассоциацией менеджеров и Группой "Интеррос", которое было посвящено ЦФА и цифровой безопасности в финансовом секторе. "Эмитенты начинают понимать, что этот инструмент гибкий, удобный, и это, по сути, эволюция формы предоставления не только денежных средств, но и товаров. Через рост интереса к ЦФА будет развиваться и потребность в их дальнейшей защите", — отметил Трофимов. В свою очередь, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Московской биржи Сергей Демидов указал, что ЦФА защищены гораздо лучше, чем традиционные финансовые инструменты или платформы. "ЦФА имеет прозрачность транзакций, которые априори всегда сохраняются в блокчейне, что позволяет в любой момент восстановить цепочку транзакций и понять, куда, в какой момент перемещался конкретный актив", - пояснил Демидов. Эксперты также затронули тему появления новых видов угроз, например, с возможным использованием искусственного интеллекта и новых технологий, в частности, квантовых компьютеров. По их общему мнению, подобные угрозы, которые хотя и не являются вызовом завтрашнего дня, необходимо принимать во внимание при развитии систем защиты от кибератак. "Криптография – это вероятностная математика. Предполагается, что для подбора ключа потребуется бесконечно большое время – условно, сотни лет – и на текущий момент времени этого достаточно. А если речь идет про квантовые вычисления, то есть возможность многократно ускорить – и это будет, условно, не сто лет, а десять дней", - сказал директор по информационной безопасности Сколково Алексей Гермогенов. Участники заседания также затронули тему социальной инженерии, которая в определенной степени является одной из ключевых проблем с точки зрения цифровой безопасности активов компаний и физических лиц. "У людей отсутствует цифровая гигиена в области информационной безопасности. Большое количество пользователей банковских и финансовых продуктов на верхнем уровне не понимают, как это работает и привыкли доверять. Поэтому стоит рассмотреть вопрос внесения изменений или дополнений в школьную программу, рассказать всем, как это устроено. Также это должны быть социальные проекты, которые должны исходить от государства, и социальная ответственность бизнеса", - прокомментировал руководитель департамента информационной безопасности Банки.ру Тимур Гараев. В завершение дискуссии эксперты пришли к общему выводу, что ЦФА – это не просто модный тренд, а новый механизм токенизации любых активов, который технологически удобен и позволяет компаниям перевести свои активы в цифровой вид.

https://ria.ru/20240626/biznes-plan-1955067575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, сколково, интеррос, московская биржа, банки.ру