https://ria.ru/20240628/ekonomika-1956001678.html
Инвестор рассказал, когда США начнут печатать деньги
Инвестор рассказал, когда США начнут печатать деньги - РИА Новости, 28.06.2024
Инвестор рассказал, когда США начнут печатать деньги
Власти США начнут печатать деньги, как только американская экономика столкнется с проблемами, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:10
2024-06-28T08:10
2024-06-28T08:10
сша
джим роджерс
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Власти США начнут печатать деньги, как только американская экономика столкнется с проблемами, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "США не печатают деньги в том же объеме, как год назад или около того. Они уже напечатали огромный объем денег, процентные ставки были очень низкими, но как только у нас снова начнутся проблемы, они приступят к печати в большом объеме", - сообщил он. По мнению Роджерса, "это все, что знают" американские власти, желающие сохранить свои рабочие места. Инвестор отметил, что больше никто их не заботит.
https://ria.ru/20230927/dollar-1898806706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джим роджерс, в мире
США, Джим Роджерс, В мире
Инвестор рассказал, когда США начнут печатать деньги
Инвестор Роджерс: США начнут печатать деньги, как только экономика начнет падать
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Власти США начнут печатать деньги, как только американская экономика столкнется с проблемами, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"США не печатают деньги в том же объеме, как год назад или около того. Они уже напечатали огромный объем денег, процентные ставки были очень низкими, но как только у нас снова начнутся проблемы, они приступят к печати в большом объеме", - сообщил он.
По мнению Роджерса, "это все, что знают" американские власти, желающие сохранить свои рабочие места. Инвестор отметил, что больше никто их не заботит.