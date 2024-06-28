https://ria.ru/20240628/ekonomika-1956001678.html

Инвестор рассказал, когда США начнут печатать деньги

Инвестор рассказал, когда США начнут печатать деньги - РИА Новости, 28.06.2024

Инвестор рассказал, когда США начнут печатать деньги

Власти США начнут печатать деньги, как только американская экономика столкнется с проблемами, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:10

2024-06-28T08:10

2024-06-28T08:10

сша

джим роджерс

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Власти США начнут печатать деньги, как только американская экономика столкнется с проблемами, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "США не печатают деньги в том же объеме, как год назад или около того. Они уже напечатали огромный объем денег, процентные ставки были очень низкими, но как только у нас снова начнутся проблемы, они приступят к печати в большом объеме", - сообщил он. По мнению Роджерса, "это все, что знают" американские власти, желающие сохранить свои рабочие места. Инвестор отметил, что больше никто их не заботит.

https://ria.ru/20230927/dollar-1898806706.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, джим роджерс, в мире