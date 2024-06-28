https://ria.ru/20240628/dtp-1956214490.html

В Чебоксарах водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

В Чебоксарах водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми - РИА Новости, 28.06.2024

В Чебоксарах водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

Отвлекшийся водитель ВАЗа сбил на пешеходном переходе в Чебоксарах женщину с коляской с малышом и шедшим рядом вторым ребенком, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:38

2024-06-28T19:38

2024-06-28T19:57

происшествия

авто

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Отвлекшийся водитель ВАЗа сбил на пешеходном переходе в Чебоксарах женщину с коляской с малышом и шедшим рядом вторым ребенком, сообщает Госавтоинспекция Чувашии. ДТП произошло в пятницу около 12:30 по улице Социалистической возле школы №7. "Водитель ВАЗ-2104 совершил наезд на 37-летнюю женщину и двоих детей, 2 и 8 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда предполагаемый виновник ДТП сам вызвал "скорую". "Пострадавших с ушибами доставили в больницу для осмотра и оказания помощи", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции города Чебоксары освидетельствовали мужчину, он трезв. "По предварительным данным, 31-летний чебоксарец, управлявший автомашиной, отвлекся за рулем. По факту ДТП проводится проверка", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240625/mototsiklist-1955206712.html

https://ria.ru/20240619/avariya-1954114261.html

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, чебоксары