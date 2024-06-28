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В Чебоксарах водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми - РИА Новости, 28.06.2024
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19:38 28.06.2024 (обновлено: 19:57 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/dtp-1956214490.html
В Чебоксарах водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
В Чебоксарах водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми - РИА Новости, 28.06.2024
В Чебоксарах водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Отвлекшийся водитель ВАЗа сбил на пешеходном переходе в Чебоксарах женщину с коляской с малышом и шедшим рядом вторым ребенком, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:38
2024-06-28T19:57
происшествия
авто
чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Отвлекшийся водитель ВАЗа сбил на пешеходном переходе в Чебоксарах женщину с коляской с малышом и шедшим рядом вторым ребенком, сообщает Госавтоинспекция Чувашии. ДТП произошло в пятницу около 12:30 по улице Социалистической возле школы №7. "Водитель ВАЗ-2104 совершил наезд на 37-летнюю женщину и двоих детей, 2 и 8 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда предполагаемый виновник ДТП сам вызвал "скорую". "Пострадавших с ушибами доставили в больницу для осмотра и оказания помощи", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции города Чебоксары освидетельствовали мужчину, он трезв. "По предварительным данным, 31-летний чебоксарец, управлявший автомашиной, отвлекся за рулем. По факту ДТП проводится проверка", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240625/mototsiklist-1955206712.html
https://ria.ru/20240619/avariya-1954114261.html
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происшествия, авто, чебоксары
Происшествия, Авто, Чебоксары
В Чебоксарах водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

В Чебоксарах водитель ВАЗа сбил женщину с коляской и шедшим рядом ребенком

© Управление ГИБДД МВД по Чувашской РеспубликеНа месте ДТП в Чебоксарах. Кадр видео
На месте ДТП в Чебоксарах. Кадр видео
© Управление ГИБДД МВД по Чувашской Республике
На месте ДТП в Чебоксарах. Кадр видео
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Отвлекшийся водитель ВАЗа сбил на пешеходном переходе в Чебоксарах женщину с коляской с малышом и шедшим рядом вторым ребенком, сообщает Госавтоинспекция Чувашии.
ДТП произошло в пятницу около 12:30 по улице Социалистической возле школы №7.
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"Водитель ВАЗ-2104 совершил наезд на 37-летнюю женщину и двоих детей, 2 и 8 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
После наезда предполагаемый виновник ДТП сам вызвал "скорую". "Пострадавших с ушибами доставили в больницу для осмотра и оказания помощи", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции города Чебоксары освидетельствовали мужчину, он трезв.
"По предварительным данным, 31-летний чебоксарец, управлявший автомашиной, отвлекся за рулем. По факту ДТП проводится проверка", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияАвтоЧебоксары
 
 
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