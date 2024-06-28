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В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе
В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе - РИА Новости, 28.06.2024
В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе
Силы ПВО и РЭБ пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T03:35
2024-06-28T03:35
2024-06-28T03:38
специальная военная операция на украине
смоленская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
василий анохин
починковский район
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Силы ПВО и РЭБ пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале."Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девяти дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России", - написал он.Анохин добавил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений разрушений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Василий Анохин, Починковский район, Вооруженные силы РФ
В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе
Силы ПВО и РЭБ пресекли атаку девяти дронов-камикадзе ВСУ в Смоленской области