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В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:35 28.06.2024 (обновлено: 03:38 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/drony-1955982743.html
В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе
В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе - РИА Новости, 28.06.2024
В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе
Силы ПВО и РЭБ пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T03:35
2024-06-28T03:38
специальная военная операция на украине
смоленская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
василий анохин
починковский район
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Силы ПВО и РЭБ пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале."Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девяти дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России", - написал он.Анохин добавил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений разрушений нет.
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смоленская область
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смоленская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, василий анохин, починковский район, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Василий Анохин, Починковский район, Вооруженные силы РФ
В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе

Силы ПВО и РЭБ пресекли атаку девяти дронов-камикадзе ВСУ в Смоленской области

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Силы ПВО и РЭБ пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девяти дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России", - написал он.
Анохин добавил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений разрушений нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВасилий АнохинПочинковский районВооруженные силы РФ
 
 
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