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В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе

В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе - РИА Новости, 28.06.2024

В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе

Силы ПВО и РЭБ пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T03:35

2024-06-28T03:35

2024-06-28T03:38

специальная военная операция на украине

смоленская область

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безопасность

вооруженные силы украины

василий анохин

починковский район

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Силы ПВО и РЭБ пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале."Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девяти дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России", - написал он.Анохин добавил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

россия

починковский район

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смоленская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, василий анохин, починковский район, вооруженные силы рф