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Злостный должник погасил долг по алиментам после ареста его Tesla - РИА Новости, 28.06.2024
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08:13 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/dolg-1956001870.html
Злостный должник погасил долг по алиментам после ареста его Tesla
Злостный должник погасил долг по алиментам после ареста его Tesla - РИА Новости, 28.06.2024
Злостный должник погасил долг по алиментам после ареста его Tesla
Злостный должник в течение дня сумел погасить задолженность в 10 миллионов рублей по алиментам после ареста его Tesla, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:13
2024-06-28T08:13
россия
дмитрий аристов
tesla motors
происшествия
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С.–ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Злостный должник в течение дня сумел погасить задолженность в 10 миллионов рублей по алиментам после ареста его Tesla, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. "При долге по алиментам более 10 миллионов рублей у дома должника мы установили и забрали на арест-площадку его автомобиль Tesla. К 10 вечера этого же дня денежные средства в полном объеме поступили от должника на депозитный счет отдела", - сказал главный пристав России. Аристов также рассказал, что стоимость самого дорогого автомобиля, который арестовали приставы в 2024 году, составляет 10,6 миллиона рублей. Сейчас машина находится на реализации. Петербургский международный юридический форум проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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россия, дмитрий аристов, tesla motors, происшествия
Россия, Дмитрий Аристов, Tesla motors, Происшествия
Злостный должник погасил долг по алиментам после ареста его Tesla

Арест Tesla заставил должника выплатить десять миллионов рублей по алиментам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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С.–ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Злостный должник в течение дня сумел погасить задолженность в 10 миллионов рублей по алиментам после ареста его Tesla, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
"При долге по алиментам более 10 миллионов рублей у дома должника мы установили и забрали на арест-площадку его автомобиль Tesla. К 10 вечера этого же дня денежные средства в полном объеме поступили от должника на депозитный счет отдела", - сказал главный пристав России.
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Аристов также рассказал, что стоимость самого дорогого автомобиля, который арестовали приставы в 2024 году, составляет 10,6 миллиона рублей. Сейчас машина находится на реализации.
Петербургский международный юридический форум проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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