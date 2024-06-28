https://ria.ru/20240628/dolg-1956001870.html

Злостный должник погасил долг по алиментам после ареста его Tesla

Злостный должник погасил долг по алиментам после ареста его Tesla - РИА Новости, 28.06.2024

Злостный должник погасил долг по алиментам после ареста его Tesla

Злостный должник в течение дня сумел погасить задолженность в 10 миллионов рублей по алиментам после ареста его Tesla, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:13

2024-06-28T08:13

2024-06-28T08:13

россия

дмитрий аристов

tesla motors

происшествия

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С.–ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Злостный должник в течение дня сумел погасить задолженность в 10 миллионов рублей по алиментам после ареста его Tesla, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. "При долге по алиментам более 10 миллионов рублей у дома должника мы установили и забрали на арест-площадку его автомобиль Tesla. К 10 вечера этого же дня денежные средства в полном объеме поступили от должника на депозитный счет отдела", - сказал главный пристав России. Аристов также рассказал, что стоимость самого дорогого автомобиля, который арестовали приставы в 2024 году, составляет 10,6 миллиона рублей. Сейчас машина находится на реализации. Петербургский международный юридический форум проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240610/dolzhnik-1952014177.html

https://ria.ru/20240125/avto-1923281888.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий аристов, tesla motors, происшествия