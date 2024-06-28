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Доклад о преступлениях Киева направят во все парламенты, заявила Кузнецова - РИА Новости, 28.06.2024
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16:23 28.06.2024 (обновлено: 17:03 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/doklad-1956152448.html
Доклад о преступлениях Киева направят во все парламенты, заявила Кузнецова
Доклад о преступлениях Киева направят во все парламенты, заявила Кузнецова - РИА Новости, 28.06.2024
Доклад о преступлениях Киева направят во все парламенты, заявила Кузнецова
Доклад комиссии Госдумы и Совфеда по расследованию преступлений Киева против детей направят во все парламенты мира и международные организации в ближайшее... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:23
2024-06-28T17:03
киев
анна кузнецова
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Доклад комиссии Госдумы и Совфеда по расследованию преступлений Киева против детей направят во все парламенты мира и международные организации в ближайшее время, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своём Telegram-канале. "В ближайшее время доклад будет направлен во все парламенты мира и международные организации. Ведь правду о преступлениях киевского режима должны знать все", - написала Кузнецова.Она добавила, что доклад уже переведён на все официальные языки ООН.Парламентарии РФ вместе с коллегами из других стран будут противостоять влиянию деструктивных и иных противоправных групп на детей, которые являются жертвами преступников или эмиссаров террористических группировок, отметила Кузнецова."Ведь все больше и больше стран осознают важность защиты детей от посягательств со стороны иностранных государств и международных экстремистов", - заключила она.
https://ria.ru/20231120/prestupleniya-1910561117.html
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киев, анна кузнецова, госдума рф, совет федерации рф, в мире, россия, оон
Киев, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, В мире, Россия, ООН
Доклад о преступлениях Киева направят во все парламенты, заявила Кузнецова

Кузнецова: доклад о преступлениях Киева против детей направят во все парламенты

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАнна Кузнецова
Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Анна Кузнецова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Доклад комиссии Госдумы и Совфеда по расследованию преступлений Киева против детей направят во все парламенты мира и международные организации в ближайшее время, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своём Telegram-канале.
"В ближайшее время доклад будет направлен во все парламенты мира и международные организации. Ведь правду о преступлениях киевского режима должны знать все", - написала Кузнецова.
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Она добавила, что доклад уже переведён на все официальные языки ООН.
Парламентарии РФ вместе с коллегами из других стран будут противостоять влиянию деструктивных и иных противоправных групп на детей, которые являются жертвами преступников или эмиссаров террористических группировок, отметила Кузнецова.
"Ведь все больше и больше стран осознают важность защиты детей от посягательств со стороны иностранных государств и международных экстремистов", - заключила она.
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