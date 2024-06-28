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На Эйдельман* завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма
На Эйдельман* завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма - РИА Новости, 28.06.2024
На Эйдельман* завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма
Уголовное дело возбуждено в отношении Тамары Эйдельман* по статье о реабилитации нацизма, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:43
2024-06-28T14:43
2024-06-28T14:51
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении Тамары Эйдельман* по статье о реабилитации нацизма, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее в столичном ведомстве сообщали, что уголовное дело о реабилитации нацизма могут завести на историка Тамару Эйдельман*."По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Расследование на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.* Физическое лицо, выполняющее функцию иностранного агента
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
На Эйдельман* завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма
На Тамару Эйдельман завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма