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"Больной старик": на Западе резко высказались о Байдене после дебатов
"Больной старик": на Западе резко высказались о Байдене после дебатов - РИА Новости, 28.06.2024
"Больной старик": на Западе резко высказались о Байдене после дебатов
Критическое состояние действующего президента США на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом отражает сегодняшнее положение США,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:48
2024-06-28T13:48
2024-06-28T13:48
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предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Критическое состояние действующего президента США на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом отражает сегодняшнее положение США, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Байден — больной, растерянный старик. Живая аналогия сегодняшних США", — отметил он.Боуз также подчеркнул, что необходимо привлечь к ответственности всех тех, кто уверял американцев в компетентности Байдена.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
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в мире, сша, атланта, дональд трамп, чей боуз, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Дональд Трамп, Чей Боуз, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
"Больной старик": на Западе резко высказались о Байдене после дебатов
Журналист Боуз: состояние Байдена на дебатах отражает положение США