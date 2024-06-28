Рейтинг@Mail.ru
"Больной старик": на Западе резко высказались о Байдене после дебатов - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/debaty-1956096181.html
"Больной старик": на Западе резко высказались о Байдене после дебатов
"Больной старик": на Западе резко высказались о Байдене после дебатов - РИА Новости, 28.06.2024
"Больной старик": на Западе резко высказались о Байдене после дебатов
Критическое состояние действующего президента США на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом отражает сегодняшнее положение США,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:48
2024-06-28T13:48
в мире
сша
атланта
дональд трамп
чей боуз
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955987488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c7a247a94d8021507b199835263641c.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Критическое состояние действующего президента США на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом отражает сегодняшнее положение США, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Байден — больной, растерянный старик. Живая аналогия сегодняшних США", — отметил он.Боуз также подчеркнул, что необходимо привлечь к ответственности всех тех, кто уверял американцев в компетентности Байдена.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956018660.html
https://ria.ru/20240628/debaty-1956081688.html
сша
атланта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955987488_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_2f5145112e3bda8f1c768e719201e39f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, атланта, дональд трамп, чей боуз, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Дональд Трамп, Чей Боуз, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
"Больной старик": на Западе резко высказались о Байдене после дебатов

Журналист Боуз: состояние Байдена на дебатах отражает положение США

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Критическое состояние действующего президента США на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом отражает сегодняшнее положение США, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Байден — больной, растерянный старик. Живая аналогия сегодняшних США", — отметил он.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В США забили тревогу после заявлений Трампа и Байдена об Украине
09:23
Боуз также подчеркнул, что необходимо привлечь к ответственности всех тех, кто уверял американцев в компетентности Байдена.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"Это катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах
13:05
 
В миреСШААтлантаДональд ТрампЧей БоузПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала