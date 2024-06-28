https://ria.ru/20240628/debaty-1956096181.html

"Больной старик": на Западе резко высказались о Байдене после дебатов

"Больной старик": на Западе резко высказались о Байдене после дебатов - РИА Новости, 28.06.2024

"Больной старик": на Западе резко высказались о Байдене после дебатов

Критическое состояние действующего президента США на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом отражает сегодняшнее положение США,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:48

2024-06-28T13:48

2024-06-28T13:48

в мире

сша

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дональд трамп

чей боуз

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Критическое состояние действующего президента США на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом отражает сегодняшнее положение США, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Байден — больной, растерянный старик. Живая аналогия сегодняшних США", — отметил он.Боуз также подчеркнул, что необходимо привлечь к ответственности всех тех, кто уверял американцев в компетентности Байдена.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956018660.html

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в мире, сша, атланта, дональд трамп, чей боуз, предвыборные дебаты трампа и байдена