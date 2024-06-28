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"Это катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024
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13:05 28.06.2024 (обновлено: 13:06 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/debaty-1956081688.html
"Это катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах
"Это катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024
"Это катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах
Дебаты с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом стали для действующего президента США Джо Байдена абсолютным провалом и катастрофой, которые... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:05
2024-06-28T13:06
в мире
сша
германия
атланта
джо байден
der spiegel
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дебаты с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом стали для действующего президента США Джо Байдена абсолютным провалом и катастрофой, которые могут привести к выходу из гонки, пишет немецкое издание Der Spiegel."Джо Байден хотел использовать теледебаты с Дональдом Трампом перед миллионной аудиторией, чтобы доказать, что он лучший кандидат и может возглавлять пост президента еще четыре года. Он и его советники добились абсолютно противоположного. &lt;…&gt; Многие телевизионные комментаторы &lt;...&gt; затем назвали это катастрофой", — отметили в издании.В статье подчеркнули, что после этого события среди демократов должны обостриться обсуждения, должен ли Байден выйти из предвыборной гонки, чтобы дать шанс более молодому кандидату.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956018660.html
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в мире, сша, германия, атланта, джо байден, der spiegel, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Германия, Атланта, Джо Байден, Der Spiegel, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
"Это катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах

Der Spiegel: дебаты с Трампом обернулись полной катастрофой для Байдена

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дебаты с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом стали для действующего президента США Джо Байдена абсолютным провалом и катастрофой, которые могут привести к выходу из гонки, пишет немецкое издание Der Spiegel.
"Джо Байден хотел использовать теледебаты с Дональдом Трампом перед миллионной аудиторией, чтобы доказать, что он лучший кандидат и может возглавлять пост президента еще четыре года. Он и его советники добились абсолютно противоположного. <…> Многие телевизионные комментаторы <...> затем назвали это катастрофой", — отметили в издании.
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В статье подчеркнули, что после этого события среди демократов должны обостриться обсуждения, должен ли Байден выйти из предвыборной гонки, чтобы дать шанс более молодому кандидату.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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В миреСШАГерманияАтлантаДжо БайденDer SpiegelПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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