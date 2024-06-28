https://ria.ru/20240628/debaty-1956081688.html

"Это катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах

"Это катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024

"Это катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах

Дебаты с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом стали для действующего президента США Джо Байдена абсолютным провалом и катастрофой, которые... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:05

2024-06-28T13:05

2024-06-28T13:06

в мире

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der spiegel

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дебаты с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом стали для действующего президента США Джо Байдена абсолютным провалом и катастрофой, которые могут привести к выходу из гонки, пишет немецкое издание Der Spiegel."Джо Байден хотел использовать теледебаты с Дональдом Трампом перед миллионной аудиторией, чтобы доказать, что он лучший кандидат и может возглавлять пост президента еще четыре года. Он и его советники добились абсолютно противоположного. <…> Многие телевизионные комментаторы <...> затем назвали это катастрофой", — отметили в издании.В статье подчеркнули, что после этого события среди демократов должны обостриться обсуждения, должен ли Байден выйти из предвыборной гонки, чтобы дать шанс более молодому кандидату.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956018660.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1956056508.html

сша

германия

атланта

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