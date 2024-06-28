Рейтинг@Mail.ru
СМИ заметили тревожную деталь в выступлении Байдена на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 28.06.2024 (обновлено: 14:11 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/debaty-1956079998.html
СМИ заметили тревожную деталь в выступлении Байдена на дебатах
СМИ заметили тревожную деталь в выступлении Байдена на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ заметили тревожную деталь в выступлении Байдена на дебатах
Мнение президента США Джо Байдена о России устарело на 40 лет, пишет The American Conservative после прошедших предвыборных дебатов между ним и Дональдом... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:56
2024-06-28T14:11
в мире
сша
россия
донбасс
предвыборные дебаты трампа и байдена
рональд рейган
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a01432fdf27151030f4d99fb393131a.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мнение президента США Джо Байдена о России устарело на 40 лет, пишет The American Conservative после прошедших предвыборных дебатов между ним и Дональдом Трампом."Попытка перенести идеологическую борьбу времен холодной войны на территориальный конфликт в Донбассе показывает, насколько велик разрыв между риторикой Байдена и реальностью", — говорится в статье.Автор материала отметил, что заявления Байдена, особенно его выражение "Советская империя", перекликаются с речью экс-президента США Рональда Рейгана. В 1983 году он назвал СССР "Империей зла", что стало известным политическим клише.Байден впервые баллотировался в президенты 40 лет назад, в 1988 году, когда холодная война еще не закончилась. Возможно, добавили авторы, политик не способен вырваться из оков геополитики прошедших эпох.Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления нынешнего президента.В августе пройдет съезд демократов, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически партия может сменить курс и предложить другого человека.О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956004619.html
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
https://ria.ru/20240628/ssha-1956017798.html
сша
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985689_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_f360fd81c1d3e584be7e1a6d7198b2f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, донбасс, предвыборные дебаты трампа и байдена , рональд рейган, дональд трамп, джо байден, президентские выборы в сша
В мире, США, Россия, Донбасс, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Рональд Рейган, Дональд Трамп, Джо Байден, Президентские выборы в США
СМИ заметили тревожную деталь в выступлении Байдена на дебатах

AC: Байден пытался использовать риторику холодной войны на дебатах

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мнение президента США Джо Байдена о России устарело на 40 лет, пишет The American Conservative после прошедших предвыборных дебатов между ним и Дональдом Трампом.
"Попытка перенести идеологическую борьбу времен холодной войны на территориальный конфликт в Донбассе показывает, насколько велик разрыв между риторикой Байдена и реальностью", — говорится в статье.
Сравнение Байдена с мистером Бернсом из Симпсонов
Маск назвал победителя предвыборных дебатов
08:43
Автор материала отметил, что заявления Байдена, особенно его выражение "Советская империя", перекликаются с речью экс-президента США Рональда Рейгана. В 1983 году он назвал СССР "Империей зла", что стало известным политическим клише.
Байден впервые баллотировался в президенты 40 лет назад, в 1988 году, когда холодная война еще не закончилась. Возможно, добавили авторы, политик не способен вырваться из оков геополитики прошедших эпох.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
08:00
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления нынешнего президента.
В августе пройдет съезд демократов, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически партия может сменить курс и предложить другого человека.
Президент США Джо Байден после телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
СМИ: некоторые демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах
09:21
О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.
Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.
© AP Photo / Gerald HerbertДжилл Байден помогает супругу покинуть дебаты
Джо Байден с супругой Джилл после дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Джилл Байден помогает супругу покинуть дебаты
 
В миреСШАРоссияДонбассПредвыборные дебаты Трампа и БайденаРональд РейганДональд ТрампДжо БайденПрезидентские выборы в США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала