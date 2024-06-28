СМИ заметили тревожную деталь в выступлении Байдена на дебатах
AC: Байден пытался использовать риторику холодной войны на дебатах
© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мнение президента США Джо Байдена о России устарело на 40 лет, пишет The American Conservative после прошедших предвыборных дебатов между ним и Дональдом Трампом.
"Попытка перенести идеологическую борьбу времен холодной войны на территориальный конфликт в Донбассе показывает, насколько велик разрыв между риторикой Байдена и реальностью", — говорится в статье.
Автор материала отметил, что заявления Байдена, особенно его выражение "Советская империя", перекликаются с речью экс-президента США Рональда Рейгана. В 1983 году он назвал СССР "Империей зла", что стало известным политическим клише.
Байден впервые баллотировался в президенты 40 лет назад, в 1988 году, когда холодная война еще не закончилась. Возможно, добавили авторы, политик не способен вырваться из оков геополитики прошедших эпох.
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления нынешнего президента.
В августе пройдет съезд демократов, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически партия может сменить курс и предложить другого человека.
О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.
Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.
© AP Photo / Gerald HerbertДжилл Байден помогает супругу покинуть дебаты
© AP Photo / Gerald Herbert
Джилл Байден помогает супругу покинуть дебаты