https://ria.ru/20240628/debaty-1956079998.html

СМИ заметили тревожную деталь в выступлении Байдена на дебатах

СМИ заметили тревожную деталь в выступлении Байдена на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024

СМИ заметили тревожную деталь в выступлении Байдена на дебатах

Мнение президента США Джо Байдена о России устарело на 40 лет, пишет The American Conservative после прошедших предвыборных дебатов между ним и Дональдом... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:56

2024-06-28T12:56

2024-06-28T14:11

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дональд трамп

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мнение президента США Джо Байдена о России устарело на 40 лет, пишет The American Conservative после прошедших предвыборных дебатов между ним и Дональдом Трампом."Попытка перенести идеологическую борьбу времен холодной войны на территориальный конфликт в Донбассе показывает, насколько велик разрыв между риторикой Байдена и реальностью", — говорится в статье.Автор материала отметил, что заявления Байдена, особенно его выражение "Советская империя", перекликаются с речью экс-президента США Рональда Рейгана. В 1983 году он назвал СССР "Империей зла", что стало известным политическим клише.Байден впервые баллотировался в президенты 40 лет назад, в 1988 году, когда холодная война еще не закончилась. Возможно, добавили авторы, политик не способен вырваться из оков геополитики прошедших эпох.Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления нынешнего президента.В августе пройдет съезд демократов, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически партия может сменить курс и предложить другого человека.О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956004619.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240628/ssha-1956017798.html

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