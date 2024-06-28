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В Кремле пообещали ознакомиться с заявлениями Байдена и Трампа на дебатах

В Кремле пообещали ознакомиться с заявлениями Байдена и Трампа на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024

В Кремле пообещали ознакомиться с заявлениями Байдена и Трампа на дебатах

В Кремле ознакомятся с заявлениями, сделанными во время дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:38

2024-06-28T12:38

2024-06-28T13:59

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джо байден

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дмитрий песков

в мире

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Кремле ознакомятся с заявлениями, сделанными во время дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, конечно, видели сообщения СМИ об этих дебатах, ознакомимся с ними поподробнее. Это внутреннее дело США. Конечно, мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны", — отметил он.Представитель Кремля добавил, что подобное событие не относятся к категории главных вопросов повестки дня."Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США", — подчеркнул Песков.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

https://ria.ru/20240628/ssha-1956068715.html

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Кирилл Волков

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