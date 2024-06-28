https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой

Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой - РИА Новости, 28.06.2024

Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой

В 90-е годы был популярен в США, да и в России, многосерийный мультфильм "Бивис и Баттхед" режиссера Майка Джаджа. Его героями были два американских умственно... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:30

2024-06-28T12:30

2024-06-28T12:30

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В 90-е годы был популярен в США, да и в России, многосерийный мультфильм "Бивис и Баттхед" режиссера Майка Джаджа. Его героями были два американских умственно отсталых подростка, нецензурно бранящихся между собой, высказывающих одну абсурдную мысль за другой, не способных решить ни одной бытовой ситуации, но… несмотря не свою полную непригодность и бессмысленность, кое-как справляющихся с жизнью. Всякий раз, когда серия идиотских поступков приводила их на грань тотальной катастрофы, столь же нелепая случайность или сбой в логике вещей спасали их, давая еще один шанс. Который, правда, они немедленно упускали. И все повторялось по кругу. Провал за провалом, поедание червей, полностью неправильные решения, нарушение всех возможных логических связей, а в конце просмотр клипа heavy metal, в котором рогатые люди с гитарами сценически пожирали женщин или живых козлов.То, что мир увидел во время предвыборных дебатов Трампа и Байдена — просто свежая серия "Бивиса и Баттхеда". При этом оба, как нарочно, будто срисованы с персонажей мультфильма: Трамп — ремейк Бивиса, Байден — Баттхед. У Трампа даже прическа точно такая же. И содержание дебатов полностью в духе сериала.Бивис: "Ты старый дебил".Баттхед: "Сам ты старый дебил, я старше тебя всего на три года. Значит, ты старше меня. Тебе под стольник уже".Бивис: "Это тебе под стольник, да что там, уже перевалило, с духами общаешься, невидимые стулья щупаешь… Ты все провалил, а я все сделал прекрасно".Баттхед: "Нет, это я все сделал прекрасно, а ты все провалил. К тому же ты блудливый кот".Бивис: "Никакой я не кот, я даже не знаю, кто такая Сторми Дэниэлс, мои адвокаты ее порвут".Баттхед: "Ты угробишь НАТО".Бивис: "А что такое НАТО?"Баттхед: "Ты вообще зачем на Капитолий напал?"Бивис: "А что такое Капитолий? Но это неважно, ты вот-вот сдохнешь, и мы сделаем Америку снова великой".Баттхед: "Я и так сделал ее великой, потому что впустил сюда множество разных человечков, а ты все хочешь испортить. Смотри, сколько у нас мигрантов теперь через твою стену перелезло? Всеми цветами радуги сияют, я на них часами смотрю".Бивис: "А ты ряженого зайца испугался. Я свою стену опять построю и всех мигрантов в нее замурую".Баттхед: "Я тебе не дам, нашлю на тебя моего друга — супергероя Зеленского. У него есть специальные обтягивающие штаны, с помощью которых он умеет летать".Бивис: "Он жулик, приезжает и грабит нас. Я его сожгу живьем своими суперспособностями".Баттхед: "Это я тебя сейчас сожгу или превращу в лед за то, что ты мартовский кот".Бивис: "Я даже не знаю, кто такая Сторми Дэниэлс"…И все в таком роде, тогда как вся Америка наблюдает и делает ставки, кто из старичков рухнет первым, а кто будет нести ахинею до конца.Собственно, сам мультфильм Майка Джаджа — это жесткое высмеивание подросткового сознания Америки как сверхдержавы, совершено не созревшей исторически, чтобы править человечеством. США — сошедший с ума подросток с заряженным автоматом. Нация — school shooter. Если есть автомат, то из него, по логике дебила, надо стрелять. В кого попало.Герои мультфильма — подростки, герои теледебатов — глубокие старики. Но в том-то и специфика американской идентичности, что Америка не может повзрослеть. Она фатальный kidult, навсегда застрявший между kid и adult, ребенком и взрослым. В психиатрии существует диагноз "гебефрения", ментальное расстройство подросткового возраста, когда больной юноша или девушка не могут естественно развиваться далее и адаптироваться к взрослой жизни, замыкаясь в переходном возрасте. В копирующей вплоть до мелочей нравы оккупантов послевоенной Японии стал лавинообразно распространяться феномен "хикикомори" — молодых людей, отвергающих взросление, запирающихся в своих комнатах с компьютерными играми, сидящих на шее у родителей и не способных к работе, созданию семьи и так далее. По сути, это буквальное воспроизведение американского культурного паттерна. Бивис и Баттхед не могут стать взрослыми. Это законченные гебефреники с блокированным механизмом взросления. Отсюда и поток сериалов "Марвел", созданных по комиксам в индустриальном масштабе. Они ориентированы на десять-двенадцать лет, но смотрит их вся Америка. Так же как и дебаты кандидатов в президенты.По результатам дебатов великая сверхдержава недоумков признала победу — Трампа. Он держался лучше, его прическа агрессивнее и убедительнее, чем у сонного Баттхеда, у которого к концу к тому же сели батарейки и он стал просто монотонно кряхтеть.Если такое общество и такая культура, такие кандидаты и такие избиратели определяют судьбу человечества, то приходится признать, что нам конец. Невозможно и думать, чтобы лечить или применять развивающие методики к клинически больному подростку, если у того в руках ядерная кнопка.О России мы говорим, что ею управляет Бог, так как иначе ее существование необъяснимо. Есть какая-то тайна и у Америки. Как можно на таких основаниях, с такими людьми и с такими ментальными проблемами стать главнейшей мировой державой? Значит, и ею управляет кто-то более серьезный и невидимый. И что-то не похоже, что это Бог. Скорее, кто-то еще…

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https://ria.ru/20240628/bayden-1955994789.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1955996698.html

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Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

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аналитика, сша, предвыборные дебаты трампа и байдена , джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, америка