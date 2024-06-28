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В Госдуме сравнили дебаты Байдена и Трампа с лаем собак
В Госдуме сравнили дебаты Байдена и Трампа с лаем собак - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуме сравнили дебаты Байдена и Трампа с лаем собак
Дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа были больше похожи на лай собак без конструктива, хотя Трамп может добавить себе процент РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:11
2024-06-28T11:11
2024-06-28T11:12
в мире
джо байден
дональд трамп
дмитрий белик
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа были больше похожи на лай собак без конструктива, хотя Трамп может добавить себе процент на выборах, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Дональдом Трампом не лучшим образом. "Что касается дебатов Байдена и Трампа, с одной стороны, они прошли ожидаемо, это было похоже на лай собак, которые лают друг на друга все дебаты, неся в себе мало конструктивна. С другой стороны, постаревший, изрядно уставший Байден выглядел слабенько. Такое ощущение, что после двух часов дебатов он готов был упасть", - сказал Белик РИА Новости. При этом депутат считает, что дебаты нельзя назвать безоговорочной победой Трампа. "Но минимум это поражение Байдена... В целом, я думаю, после этих дебатов, полпроцента - процент Трамп себе добавит, а Байден может записать себе этот процент в пассив. Если дальше так пойдет... через несколько месяцев они (демократы) поймут, что они проигрывают эти выборы", - добавил парламентарий.
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в мире, джо байден, дональд трамп, дмитрий белик, предвыборные дебаты трампа и байдена , политика, госдума рф, президентские выборы в сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Дмитрий Белик, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Политика, Госдума РФ, Президентские выборы в США
В Госдуме сравнили дебаты Байдена и Трампа с лаем собак
Депутат Белик: дебаты Байдена и Трампа были похожи на лай собак без конструктива
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа были больше похожи на лай собак без конструктива, хотя Трамп может добавить себе процент на выборах, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Вице-президент США Камала Харрис
признала, что Байден начал дебаты с Дональдом Трампом не лучшим образом.
"Что касается дебатов Байдена и Трампа, с одной стороны, они прошли ожидаемо, это было похоже на лай собак, которые лают друг на друга все дебаты, неся в себе мало конструктивна. С другой стороны, постаревший, изрядно уставший Байден выглядел слабенько. Такое ощущение, что после двух часов дебатов он готов был упасть", - сказал Белик РИА Новости.
При этом депутат считает, что дебаты нельзя назвать безоговорочной победой Трампа.
"Но минимум это поражение Байдена... В целом, я думаю, после этих дебатов, полпроцента - процент Трамп себе добавит, а Байден может записать себе этот процент в пассив. Если дальше так пойдет... через несколько месяцев они (демократы) поймут, что они проигрывают эти выборы", - добавил парламентарий.