https://ria.ru/20240628/debaty-1956028820.html

Более 80 процентов американцев не изменили мнение о Байдене, показал опрос

Более 80 процентов американцев не изменили мнение о Байдене, показал опрос - РИА Новости, 28.06.2024

Более 80 процентов американцев не изменили мнение о Байдене, показал опрос

Более 80% американцев, смотревших дебаты экс-президента США Дональда Трампа и действующего лидера государства Джо Байдена, не изменили своего мнения о... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:57

2024-06-28T09:57

2024-06-28T09:57

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джо байден

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 80% американцев, смотревших дебаты экс-президента США Дональда Трампа и действующего лидера государства Джо Байдена, не изменили своего мнения о кандидатах после их выступлений в четверг, следует из результатов опроса, проведённого телеканалом CNN.По данным опроса, 81% зарегистрированных избирателей, смотревших дебаты, заявили, что мероприятие не повлияло на их потенциальный выбор кандидата на пост президента США в ноябре. Ещё 14% опрошенных заявили, что дебаты побудили их повторно обдумать свою позицию, но в итоге они её не изменили, а 5% заявили, что мероприятие изменило их мнение о том, за кого голосовать. Также отмечается, что после дебатов мнение избирателей о Байдене ухудшилось: только 31% американцев отнеслись к нему положительно по сравнению с 37% тех же опрошенных до проведения дебатов. При этом, согласно опросу, рейтинг Трампа увеличился на три процентных пункта: с 40% до дебатов до 43% после них. В опросе, проведённом путем рассылки смс-сообщений, приняли участие 565 зарегистрированных избирателей, которые заявили, что смотрели первый раунд дебатов Байдена и Трампа. Погрешность исследования его авторы оценили в 5,5 процентных пункта. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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сша, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , в мире