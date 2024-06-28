Рейтинг@Mail.ru
В США забили тревогу после заявлений Трампа и Байдена об Украине - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 28.06.2024 (обновлено: 12:11 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/debaty-1956018660.html
В США забили тревогу после заявлений Трампа и Байдена об Украине
В США забили тревогу после заявлений Трампа и Байдена об Украине - РИА Новости, 28.06.2024
В США забили тревогу после заявлений Трампа и Байдена об Украине
Действующий президент США Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов не сделали внятных заявлений в отношении внешней... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:23
2024-06-28T12:11
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955983926_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09b2204348503af699f33b4e27b3f21f.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов не сделали внятных заявлений в отношении внешней политики Вашингтона по особо важным вопросам, а именно по конфликту на Украине и Ближнем Востоке, пишет обозреватель издания Responsible Statecraft Келли Бокар Влахос."Что касается Украины и Израиля, президент Байден и бывший президент Трамп муссировали, смешивали и разглагольствовали про это в течении 11 минут дискуссий по внешней политике, возвращаясь к сути этих тем лишь в редкие моменты за все время колкого и бессвязного обсуждения на сцене", — отметила она.Влахос назвала прошедшие дебаты полным разочарованием, поскольку ни один из политиков так и не смог описать конкретные меры Вашингтона, которые необходимо принять в рамках текущих конфликтов. Эксперт подчеркнула, что заявления Трампа о его способности прекратить конфликт на Украине не что иное, как необоснованное хвастовство, а идеи Байдена были полностью оторваны от реальности.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
https://ria.ru/20240628/vneshnost-1955990063.html
https://ria.ru/20240628/personazh-1955994469.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955983926_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a1ebe60b3a785ac8479fc5e954464e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
В США забили тревогу после заявлений Трампа и Байдена об Украине

RS: Трамп и Байден во время дебатов не сказали ничего конкретного об Украине

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов не сделали внятных заявлений в отношении внешней политики Вашингтона по особо важным вопросам, а именно по конфликту на Украине и Ближнем Востоке, пишет обозреватель издания Responsible Statecraft Келли Бокар Влахос.
"Что касается Украины и Израиля, президент Байден и бывший президент Трамп муссировали, смешивали и разглагольствовали про это в течении 11 минут дискуссий по внешней политике, возвращаясь к сути этих тем лишь в редкие моменты за все время колкого и бессвязного обсуждения на сцене", — отметила она.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. 28 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"Прямо в эфире": в Штатах заметили пугающую деталь во внешности Байдена
05:20
Влахос назвала прошедшие дебаты полным разочарованием, поскольку ни один из политиков так и не смог описать конкретные меры Вашингтона, которые необходимо принять в рамках текущих конфликтов. Эксперт подчеркнула, что заявления Трампа о его способности прекратить конфликт на Украине не что иное, как необоснованное хвастовство, а идеи Байдена были полностью оторваны от реальности.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Трамп-младший обратил внимание на сходство Байдена с неожиданным персонажем
06:33
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала