В США забили тревогу после заявлений Трампа и Байдена об Украине
RS: Трамп и Байден во время дебатов не сказали ничего конкретного об Украине
© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов не сделали внятных заявлений в отношении внешней политики Вашингтона по особо важным вопросам, а именно по конфликту на Украине и Ближнем Востоке, пишет обозреватель издания Responsible Statecraft Келли Бокар Влахос.
"Что касается Украины и Израиля, президент Байден и бывший президент Трамп муссировали, смешивали и разглагольствовали про это в течении 11 минут дискуссий по внешней политике, возвращаясь к сути этих тем лишь в редкие моменты за все время колкого и бессвязного обсуждения на сцене", — отметила она.
Влахос назвала прошедшие дебаты полным разочарованием, поскольку ни один из политиков так и не смог описать конкретные меры Вашингтона, которые необходимо принять в рамках текущих конфликтов. Эксперт подчеркнула, что заявления Трампа о его способности прекратить конфликт на Украине не что иное, как необоснованное хвастовство, а идеи Байдена были полностью оторваны от реальности.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.