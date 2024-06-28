https://ria.ru/20240628/debaty-1956018660.html

В США забили тревогу после заявлений Трампа и Байдена об Украине

В США забили тревогу после заявлений Трампа и Байдена об Украине - РИА Новости, 28.06.2024

В США забили тревогу после заявлений Трампа и Байдена об Украине

Действующий президент США Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов не сделали внятных заявлений в отношении внешней... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:23

2024-06-28T09:23

2024-06-28T12:11

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов не сделали внятных заявлений в отношении внешней политики Вашингтона по особо важным вопросам, а именно по конфликту на Украине и Ближнем Востоке, пишет обозреватель издания Responsible Statecraft Келли Бокар Влахос."Что касается Украины и Израиля, президент Байден и бывший президент Трамп муссировали, смешивали и разглагольствовали про это в течении 11 минут дискуссий по внешней политике, возвращаясь к сути этих тем лишь в редкие моменты за все время колкого и бессвязного обсуждения на сцене", — отметила она.Влахос назвала прошедшие дебаты полным разочарованием, поскольку ни один из политиков так и не смог описать конкретные меры Вашингтона, которые необходимо принять в рамках текущих конфликтов. Эксперт подчеркнула, что заявления Трампа о его способности прекратить конфликт на Украине не что иное, как необоснованное хвастовство, а идеи Байдена были полностью оторваны от реальности.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

https://ria.ru/20240628/vneshnost-1955990063.html

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украина

сша

вашингтон (штат)

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена