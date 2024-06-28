https://ria.ru/20240628/debaty-1956011554.html

Байдена назвали худшим президентом в истории США

Байдена назвали худшим президентом в истории США - РИА Новости, 28.06.2024

Байдена назвали худшим президентом в истории США

Экс-президент США Дональд Трамп победил на дебатах с нынешним лидером страны Джо Байденом, дав ему понять, что его соперник-демократ – худший президент в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:04

2024-06-28T09:04

2024-06-28T09:04

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дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп победил на дебатах с нынешним лидером страны Джо Байденом, дав ему понять, что его соперник-демократ – худший президент в истории Америки, заявила РИА Новости кандидат в конгресс США от штата Аризона, представительница Республиканской партии Кэтлин Уинн. "Думаю, очевидно, что президент Трамп победил. Он пришел подготовленным... Я думаю, он дал понять Джо Байдену, что тот был худшим президентом за всю историю (США – ред.)", – сказала Уинн РИА Новости. Она также оценила успешное выступление экс-президента США, отметив, что он не впадал в истерику и отвечал кратко. "Я думаю, что это одно из его лучших выступлений за всю историю, и я думаю, что буду удивлена, если демократы оставят Джо Байдена в гонке", - подытожила Уинн. Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , в мире