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Байдена назвали худшим президентом в истории США
Байдена назвали худшим президентом в истории США - РИА Новости, 28.06.2024
Байдена назвали худшим президентом в истории США
Экс-президент США Дональд Трамп победил на дебатах с нынешним лидером страны Джо Байденом, дав ему понять, что его соперник-демократ – худший президент в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:04
2024-06-28T09:04
2024-06-28T09:04
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НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп победил на дебатах с нынешним лидером страны Джо Байденом, дав ему понять, что его соперник-демократ – худший президент в истории Америки, заявила РИА Новости кандидат в конгресс США от штата Аризона, представительница Республиканской партии Кэтлин Уинн. "Думаю, очевидно, что президент Трамп победил. Он пришел подготовленным... Я думаю, он дал понять Джо Байдену, что тот был худшим президентом за всю историю (США – ред.)", – сказала Уинн РИА Новости. Она также оценила успешное выступление экс-президента США, отметив, что он не впадал в истерику и отвечал кратко. "Я думаю, что это одно из его лучших выступлений за всю историю, и я думаю, что буду удивлена, если демократы оставят Джо Байдена в гонке", - подытожила Уинн. Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , В мире
Байдена назвали худшим президентом в истории США
Кандидат в конгресс США Уинн назвала Байдена худшим президентом в истории страны